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Srpska groblja, iako su mesto na kom se zauvek opraštamo od voljenih, neretko, barem kada je naša zemlja u pitanju, mogu da budu i mesto zabave, a samo ako zastanete i zagledate se u inovativne i sve kreativnije spomenike, tačnije, natpise koji na njima stoje i još jednom potvrđuju onu dobro poznatu i čuvenu rečenicu - Srbi su najjači narod na svetu.

Tako je nedavno društvenim mrežama počela da se širi fotografija sa jednog groblja sa sela kod Smeredevske Palanka, a na kojoj se vidi, čini se, do sada najluđi spomenik viđen na našim prostorima.

Kako se vidi na pomenutoj fotografiji, na prednjoj strani ovog spomenika, pored uobičajene dve fotografije u uglovima na kojima su slike supružnika, na samoj sredini postavljena je i neuobičajena scena - stariji muž i žena kako stoje pored praseta obešenog i u završnoj fazi svinjokola.

"Timski rad, zabeleženo za sva vremena", piše u opisu fotografije ovog bizarnog spomenika na Instagram profilu "_vera_petrovic_".

Autorka fotografije potvrdila je da je fotografija autentična, te da nije generisana ili montirana, već je nastala u jednom srpskom selu u Smederevskoj Palanci.

- Mi se bavimo renovinarenjem spomenika. Ova fotografija nam je bila zanimljiva, pa smo je okačili. Kako smo saznali, ona je prava i ne radi se o veštačkoj inteligenciji - potvrdila je Vera za Telegraf.rs.

Srbi nisu imuni na to da im poslednje poruke budu upečatljive. Bilo je još primera bizarnih pisanja na nadgrobnim spomenicima. Tako je zadnji deo jednog nadgrobnog spomenika imao vrlo neobičnu poruku (a mnoge je nasmejala) koju je za života napisala jedna Nevenka. U par rečenica dosta je toga rekla o sebi, svojoj životnoj borbi ali i svom pokojnom mužu.

"Posle pokojnog supruga u teškoj bolesti uspela pobediti reumatičnu kostobolju, položiti za vozačku dozvolu, samostalno putovanje i odsecanje nokata na pet kontinenata. Pisac dnevnika senzacija crtanja po svetu, fotografisala preko 5.000 slika. Zdravim razumom pobedila sve i uspela u životu", piše na kraju ovog neobičnog i upečatljivog epitaha koji je naišao na brojne reakcije, a koji potpisuje izvesna Nevenka Perić Kovačević.

Kurir/Espreso/Telegraf.rs