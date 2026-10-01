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Grejanje odnosi čak dve trećine energije koju domaćinstva potroše, a razlika između loše i dobro izolovanog stana može biti ogromna za 60 kvadrata računica može da ide od oko 3.000 do više od 12.000 kilovat-sati tokom grejne sezone.

Agencija za energetiku zato savetuje građanima da pre početka zime provere izolaciju, prozore i radijatore, ali i da malim promenama u svakodnevnim navikama dodatno smanje potrošnju.

Od pravilnog podešavanja temperature i korišćenja uređaja, preko štedljivijeg zagrevanja vode i kuvanja, do gašenja aparata koji nisu u upotrebi, AERS navodi niz jednostavnih koraka koji mogu smanjiti potrošnju bez velikih ulaganja. Posebno ističu da se najveće uštede postižu smanjenjem gubitaka toplote, pa dobra izolacija i kvalitetna stolarija ostaju među najvažnijim merama za domaćinstva.

AERS na svom sajtu ima detaljni vodič za racionalno korišćenje i uštedu energije. Jedan od najvećih potrošača u kući su pored grejanja, kućni uređani je te, ističu veoma važno voditi računa o njihovoj veličini i vrsti s obzirom na učestalost korišćenja, a valjalo bi i proučiti karakteristike ili zatražiti pomoć stručnjaka ili prodavca.

Mere za povećanje energetske efikasnosti

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Grejanje Kada kupujete peći, birajte kvalitetnije, sa visokim stepenom iskorišćenja goriva. U novim, energetski efikasnim pećima na čvrsta goriva iskoristi se 70 do 90 odsto energije, a u starim oko 50. Kada nabavljate gasne kotlove izaberiti kondenzacione, jer imaju 7-10 odsto viši stepen iskorišćenja u odnosu na konvencionalne.

Ugradnja termostatskih ventila na radijatorima, sobnog termostata i regulacijom na kotlu možete smanjiti potrošnju energije za grejanje za 20 odsto i povećati stepen komfora.

Kada sunce sija u vaš stan i kada drugi uređaji u stanu emituju toplotu, termostatski ventili smanjuju protok kroz radijator i potrošnju energije.

Proverite da li vrata i prozori dobro zaptivaju. Jeftino rešenje su izolacione trake.

Ne zaklanjajte radijator nameštajem, neprozračnim zavesama i ne sušite veš na radijatorima.

Ako temperaturu u stanu smanjite za jedan stepen uštedećete oko šest odsto energije.

Ako nemate drugu mogućnost da se grejete, osim uz pomoć uređaja koji koriste električnu energiju, izaberite termoakumulacionu (TA) peć, jer će vas najmanje koštati, ako TA peć punite samo noću kada je električna energija višestruko jeftinija. Time doprinosite uravnoteženju ukupne dnevne i noćne potrošnje i jeftinijoj proizvodnji za sve kupce energije.

jer će vas najmanje koštati, Time doprinosite uravnoteženju ukupne dnevne i noćne potrošnje i jeftinijoj proizvodnji za sve kupce energije. Kada su grejalice uključene preko dana, pažljivo uključujte druge električne uređaje velike snage, jer je moguće preopterećenje kućnih instalacija i može doći do iskakanja osigurača ili težih posledica. Kada izlazite iz stana, isključite grejalicu. Ne samo zato što rasipate energiju, već postoji mogućnost da izazovete požar.

Ako napuštate sobu na duže od tri sata, smanjite temperaturu na termostatu. Zimi provetravajte stan tako što ćete na kratko vreme širom otvoriti prozore.

Zagrevanje vode

Ušteda struje i na bojleru Foto: Shutterstock

Kada kupujete bojler, prilagodite veličinu potrebama porodice. Izaberite onaj koji ima bolju izolaciju.

Bojler treba da bude postavljen što bliže mestu potrošnje vode, kako bi se smanjili gubici u cevima.

Da bi ste imali dovoljno tople vode u bojleru, a da ne trošite mnogo električne energije, podesite ga na temperaturu između 50 i 60 stepeni.

Najpovoljnije je da bojler uključujete noću kada je električna energija četiri puta jeftinija. Pogrešno je držati bojler stalno uključen, ali ako to i uradite, isljučite ga kada napuštate stan na duže od jednog dana.

kada je električna energija četiri puta jeftinija. Pogrešno je držati bojler stalno uključen, ali ako to i uradite, isljučite ga kada napuštate stan na duže od jednog dana. Izbegavajte da se kupate u kadi napunjenoj vodom, jer za tuširanje treba i do 5 puta manje tople vode, samim tim i manje energije.

Čistite redovno kamenac iz bojlera, jer kamenac povećava potrošnju električne energije i izaziva kvarove bojlera.

i izaziva kvarove bojlera. Ukoliko možete, ugradite solarni sistem za pripremu potrošne tople vode. Smanjićete troškove električne energije i za 50 odsto.

Protočni bojleri velike snage odjednom opterete vašu kućnu instalaciju i elektroenergetski sistem i uvećavaju vaš račun! Ako možete, protočni bojler zamenite "klasičnim", koji akumulira toplu vodu koju ste grejali noću. Kuvanje Potrudite se da ringla na šporetu i posuda u kojoj kuvate budu sličnepovršine. Energiju rasipate ako koristite posudu čije je dno znatno manje od ringle.

Dno posude treba da bude ravno i glatko.

Prilagodite veličinu posude količini hrane.

Nađe se poklopac za svaku posudu - koristite ga. Potrošićete i do 20% manje električne energije, jelo se sprema mnogo brže i smanjuje se kondenzacija pare u kuhinji.

Trošićete manje energije ako ringla nije uključena na maksimum. Kada voda provri, smanjite toplotu ringle jer voda ne može biti toplija od 100 stepeni prelazi u paru.

Ringlu isključite 5 minuta pre kraja kuvanja, jer akumulira izvesnu količinu energije koju, takođe, možete iskoristiti.

Ne otvarajte često vrata rerne. Pri svakom, makar i kratkom otvaranju snižava se temperatura u rerni za oko 15 stepeni

Rernu možete isključiti i 10 minuta pre kraja pečenja.

Zaprljane rerne troše više energije.

Ukoliko imate gasni šporet, pazite da plamen ne bude prejak da ne kruži oko posude.

Foto: Oleksandr Lypa / Alamy / Profimedia

Frižideri i zamrzivači Veličina frižidera treba da odgovara vašim potrebama. Kupovinom prevelikog frižidera ili zamrzivača nepotrebno rasipate energiju, jer potrošnja energije zavisi od veličine uređaja, bez obzira da li je pun ili poluprazan.

Kada kupujete frižider, kupite uređaj sa samootapanjem leda ili bez stvaranja leda (no frost)

Ne postavljajte frižider ili zamrzivač pored peći, radijatora, šporeta i drugih izvora toplote. Ako je temperatura na mestu na kome se nalazi frižider niža za jedan stepen Celzijusa, frižider će trošiti oko 6 odsto manje energije.

Iza (a kod nekih vrsta i pored) frižidera ili zamrzivača treba ostaviti oko 10 cm, da se kondenzator i kompresor ne bi pregrevali i povećavala potrošnja energije. Čistite povremeno kondenzator od prašine.

Unutrašnju temperaturu frižidera podesite na 3 do 5 stepeni , ili koliko je minimalno potrebno za čuvanje hrane.

, ili koliko je minimalno potrebno za čuvanje hrane. Držite vrata frižidera što kraće otvorena.

Dobra organizacija je važna za štednju energije u frižideru. Budite sigurni da ste namirnice koje želite da vam budu brzo dostupne ostavili na vidljivo mesto, tj. da nećete dugo držati otvorena vrata da bi ste ih pronašli.

Ne stavljajte topla jela u frižider.

Pokrivajte posude sa hranom, jer tako se smanjuje količina vlage koja se stvara na unutrašnjim zidovima

frižidera. Vlaga smanjuje efikasnost frižidera.

frižidera. Vlaga smanjuje efikasnost frižidera. Obrišite vodene kapi sa flaša i posuda pre nego što ih stavite u frižider.

Proveravajte da li vrata frižidera dobro dihtuju.

Redovno uklanjajte naslage leda, jer tako štedite energiju i produžavate vek trajanja uređaja.

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Osvetljenje Štedljiva sijalica snage 20 W (vati) daje istu svetlost kao klasična sijalica snage 100 W. Kvalitetne štedljive sijalice rade od 5.000 do 15.000 sati. Obratite pažnju na kvalitet!

Kupujte sijalice energetske klase A . One troše do 40 odsto manje energije nego sijalice klase D.

. One troše do 40 odsto manje energije nego sijalice klase D. Životni vek sijalice znatno zavisi od temperature kojoj je izložena i vodite o tome računa prilikom biranja rasvetnih uređaja. Jako zatvorena rasvetna tela često nemaju dobro odvođenje toplote.

Koristite sijalice manje snage gde god je to moguće.

Isključite svetlo za sobom ako u prostoriji nema nikoga.

Efikasnija i kvalitetnija rasveta postiže se postavljanjem većeg broja manjih izvora svetlosti u prostoriji, npr. na radnom stolu.

Čistite lustere i lampe. Nečistoće mogu apsorbovati i 50% svetlosti.

Bojite zidove u svetlije boje, jer manje upijaju svetlost.

Kad god možete, koristite prirodno svetlo. Pranje veša i sudova

Termini variraju u zavisnosti od oblasti Foto: Shutterstock, EPS