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Koliko je paljenje strnjike opasno, najbolje pokazuje jučerašnji lančani sudar na auto-putu između Šimanovaca i Pećinaca u kom je učestvovalo čak 14 vozila, dok je 11 osoba povređeno. Razlog - smanjena vidljivost zbog dima sa njiva!

I pored brojnih upozorenja nadležnih, apela stručnjaka, ali i kazni koje su propisane za paljenje biljnih ostataka, ista slika ponavlja se svake jeseni.

Katastrofalne posledice

Njive gore, dim se spušta na puteve, a vatra neretko izmakne kontroli. Posledice mogu biti katastrofalne, od požara koji se prošire na okolne parcele i objekte do saobraćajnih nezgoda sa teškim, pa čak i smrtnim ishodima.

Lančani sudar na auto-putu između Šimanovaca i Pećinaca Foto: instagram 192 rs

Upravo zato jučerašnji lančani sudar ponovo otvara pitanje koliko je ova praksa opasna. Do zaključenja ovog broja nije bilo zvaničnih informacija o stepenu povreda učesnika. A samo noć ranije objavljene su apokaliptične slike sa deonice između Laćarka i Martinaca, gde je vatra bila pomešana sa gustim dimom.

Foto: instagram 192 rs

- Svako ko pali strnjište mora da bude svestan da zbog toga neko na putu može poginuti i da može krivično odgovarati zbog toga i dobiti dugogodišnju kaznu zatvora. Takođe, onaj ko je zapalio strnjište snosi svu štetu nastalu u saobraćajnoj nezgodi - naglasio je direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović za Kurir.

Damir Okanović Foto: Kurir TV

Od početka avgusta na teritoriji Srbije registrovano je skoro 6.000 požara, od kojih je, prema podacima MUP-a, više od 5.000 bilo na otvorenom. Među uzrocima su neretko i požari nastali zbog paljenja žetvenih i biljnih ostataka, prakse kojoj pojedini poljoprivrednici i dalje pribegavaju kako bi brže očistili njive i pripremili ih za narednu obradu.

ČINJENICE od 10.000 do 50.000 dinara kazne za paljenje žetvenih ostataka za fizička lica

od 300.000 do 1.000.000 dinara kazna za pravna lica

pored novčanih sankcija, poljoprivrednici koji pale strnjiku mogu izgubiti i pravo na državne podsticaje i subvencije

Paljenje strnjike zabranjeno je zakonom

Iako je paljenje strnjike zakonom zabranjeno i može imati ozbiljne posledice, mnogi ga i dalje vide kao najbrži i najjeftiniji način da uklone korov i ostatke nakon žetve.

- Poljoprivredno zemljište je naš najvažniji resurs i nemamo pravo da ga uništavamo. Paljenjem strnjike ne gubimo samo organsku materiju i plodnost zemljišta već dovodimo u opasnost ljudske živote, imovinu i čitave useve - istakao je nedavno ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić:

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić Foto: Nemanja Nikolić

- Pozivam sve poljoprivrednike da pokažu odgovornost i da zajedno okončamo ovu štetnu praksu. Svako ko primeti paljenje strnjike treba to odmah da prijavi nadležnim službama, jer samo zajedničkim delovanjem možemo sprečiti požare i sačuvati ljude, prirodu i našu poljoprivredu.

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2018 - u selu Ratkovac na svojoj njivi nastradao je čovek (78) dok je palio nisko rastinje

Za paljenje zatvor i do 12 godina

Advokatica Tamara Radojčić objašnjava da samo paljenje strnjike u blizini puteva predstavlja delo izazivanja opšte opasnosti, ali da, ukoliko dođe do saobraćajne nesreće kao posledice paljenja, reč je o teškom izazivanju opšte opasnosti. Ako dođe do opasnosti za život ili telo ili za imovinu većeg obima, predviđena je kazna zatvora od šest meseci do pet godina i novčana kazna. Ako je delo učinjeno iz nehata, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

Advokatica Tamara Radojčić Foto: Printskrin, Privatna Arhiva