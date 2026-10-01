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Od 1. oktobra porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno, uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad.

Porodice koje svakodnevno, 24 sata, brinu o članu domaćinstva sa smetnjama u razvoju dobijaju od 1. oktobra novi vid finansijske podrške.

Reč je o porodicama koje, zbog potrebe za stalnom negom, često nisu u mogućnosti da obavljaju poslove van kuće, pa je jedan od roditelja prinuđen da napusti posao kako bi se posvetio brizi o detetu.

Sašenka Mirković ističe da su takve porodice dugogodišnjom negom često iscrpljene, jer vreme koje bi mogli da posvete drugim poslovima ili sopstvenim potrebama uglavnom nije dostupno.

- Mislim da će ovo biti jedna lepa olakšica da jednostavno na neki način, makar donekle, bude komfornije i lagodnije - rekla je Mirković za RTS, ukazujući na značaj finansijske podrške porodicama koje su do sada ove obaveze preuzimale bez naknade.

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Pravo se, međutim, ne ostvaruje automatski. Roditelji-negovatelji zahtev mogu da podnesu elektronskim putem ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad, što je mogućnost namenjena i onima koji se ne snalaze sa elektronskim uslugama.

Korisnicima se uplaćuju i doprinosi

Postupak je, kako je objasnila Mirković, pojednostavljen, a rok za rešavanje je skraćen na 15 dana od podnošenja zahteva. Centri za socijalni rad već imaju podatke o potencijalnim korisnicima, budući da se pravo odnosi na roditelje čije dete ima utvrđeno pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć drugog lica.

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Mesečni iznos podrške je 65.000 dinara, a predviđeno je i njegovo usklađivanje sa godišnjim rastom zarada i poreza. Pored neto iznosa, korisnicima se uplaćuju doprinosi za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje.

Na taj način, podrška treba da obuhvati i jedan od značajnih problema sa kojima se suočavaju roditelji koji napuštaju zaposlenje kako bi se posvetili detetu – gubitak prihoda, ali i prekid radnog staža i penzionog osiguranja.

Kurir/RTS

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