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Na društvenoj mreži Fejsbuk, u grupi "Kragujevčani", objavljen je post koji je potresao javnost i izazvao burne reakcije građana Kragujevca. Povod za ogorčenje bila je informacija da se dvodnevna ekskurzija za učenike osmih razreda planira u vreme kada grad obeležava svoju najtežu istorijsku tragediju.

21. oktobra 1941. godine u Šumaricama je streljano više hiljada nevinih građana, među kojima su bili đaci i profesori Kragujevačke gimnazije. Ovaj datum decenijama unazad predstavlja simbola stradanja, tišine i dubokog poštovanja prema žrtvama.

Sada se roditeljima u Kragujevcu nudi da njihova deca, umesto prisustva memorijalnim manifestacijama u svom gradu, 20. i 21. oktobra putuju na dvodnevni izlet u Vojvodinu.

- Odluka da se dvodnevna ekskurzija za učenike osmih razreda kragujevačkih škola organizuje 20. i 21. oktobra izazvala je ogorčenje i nevericu među građanima Kragujevca. Dok se čitav grad decenijama unazad 21. oktobra u tišini i sa dubokim poštovanjem poklanja senima streljanih đaka i profesora u Šumaricama, neko je dao sebi za pravo da baš tog dana kragujevačku decu pošalje na izlet u Vojvodinu. Pitanje koje u ovom trenutku postavlja svaki roditelj i svaki Kragujevčanin jeste: Kako je moguće da je napravljen ovakav skandalozan previd? - navodi se u objavi.

Značaj tog dana za Kragujevac i njegove građane nije samo formalne prirode, već predstavlja temelj kulture sećanja celog grada.

Foto: Wikipedia

- Oktobar za Kragujevac nije samo običan datum u kalendaru, niti još jedan slobodan dan. To je dan istorijskog pamćenja, pijeteta i moralne obaveze prema nevino stradalim žrtvama. Ustaljena praksa da svi učenici tog dana umesto u školske klupe odlaze u Spomen-park 'Kragujevački oktobar' na Veliki školski čas nije formalnost, već ključni deo obrazovanja i vaspitanja mladih generacija o vrednosti slobode i čuvanju kulture sećanja - dodaje se.

Autor objave i roditelji izražavaju duboko razočaranje radom nadležnih službi i agencije, ističući da je reč o ozbiljnom moralnom i pedagoškom posrtaju.

- Izbor agencije iz Valjeva da ekskurziju sprovede u terminu koji direktno potire ovaj sveti datum pokazuje potpunu odsutnost lokalne svesti i nepoštovanje tradicije grada domaćina. Još tragičnije je to što su nadležni u školskim upravama i organima koji su odobrili ovakav plan puta, svesno ili iz nemara, potpisali odluku koja direktno šamara istoriju sopstvenog grada. Svođenje 21. oktobra na običan "povoljan termin za putovanje" predstavlja ozbiljan moralni i pedagoški posrtaj. Kakvu poruku šaljemo osmacima kada ih na dan kada se sećamo streljanja đačke mladosti vodimo na turistički obilazak Palića i Subotice? - pišu uznemireni Kragujevčani.

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Zaključak objave nosi jasnu poruku i zahtev roditelja koji odbijaju da prihvate ovakav plan putovanja.

- Roditelji sa pravom protestuju i odbijaju da budu saučesnici u ovom administrativnom bezumlju. Zahteva se hitna reakcija i hitno pomeranje termina ekskurzije, jer Kragujevac i njegova deca 21. oktobra moraju biti tamo gde im je mesto, u Šumaricama - zaključuje se.

Kurir/Telegraf.rs