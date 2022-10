HTELI SU DA SATRU SVE SRPSKO! Nije im bilo važno da li su partizani ili četnici: Nemci nisu verovali Srbima, usledio je MASAKR

Danas se navršava 81 godina od masakra u Kragujevcu kada je, podsećamo, streljano 2.796 osoba, među kojima je bilo i dece školskog uzrasta.

Prva hapšenja počela su još 18. oktobra 1941. godine i u naredna tri dana mnogo je ljudi ili streljano ili vođeno na prostor današnjeg memorijalnog centra Šumarice. Na današnji dan, 21. oktobra 1941. godine do 2 sata po podne streljanje je završeno. Nemci su ciljano izdvojili 200 ljudi koji su posle danima sahranjivali stradale.

Na ovu temu je na Kurir televiziji pričao istoričar Zoran Rosić.

- Tada je još postojala saradnja partizanskog i četničkog pokreta. Nemci su hteli da unište oba pokreta jer nisu verovali Srbima, glavni razlog je bio da se srpski pokret uništi ne prezajući od sredstava. To je očigledan primer Makijavelizma da cilj opravdava sredstva. Tog 18. oktobra su počela hapšenja, a od 19. do 21. su bila streljanja različitih profila ljudi, sveštenika, advokata... Milan Stojadinović tadašnji predsednik Vlade uspeo je da nekoliko trgovaca spasi od streljanja. Bilo je i Jevreja, ali i dosta dece jer su hteli da zatru mlade - rekao je Istoričar, pa pritom nastavio:

- Interesantna priča je za glumca Miju Aleksića, on tog dana nije došao u školu, bio je bolestan tako da je izbegao streljanje. Ima priča i za profesora matematike, njemu je žena bila Nemica, a on je krenuo u školu i video da se iz nje niko ne vraća pa se vratio kući. Kada su Nemci došli ispred njegove kuće, njegova žena im je na tečnom nemačkom rekla da je on otišao u školu. Ima jedna jako teška situacija, dečak od 15 godina je pred roditeljima odveden na silu na streljanje i preživeo je, a posle je doživeo 93 godine života.

Čuvena rečenica profesora koja je pokazala duhovnost srpskog naroda i izvanvremensku vrednost:

- Jedna od taktika ratovanja, osim sticati poverenje i zastrašiti ljude, je najveća bol je kada roditelj izgubi dete. Imate priču sa V3 kada je profesor stao ispred razreda, odbio je da napusti svoje učenike jer nisu hteli njega da streljaju. Čuvena rečenica koja pokazuje tadašnju duhovnost srpskog naorda "pucajte, još uvek držim čas". Time je pokazao koliko su Srbi tada negovali izvanvremenske vrednosti i koliko su bili jedinstveni, da se saživeo sa decom - rekao je Zoran Rosić.

