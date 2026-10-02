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Kažu da ništa u životu nije slučajno – pa ni datum kada smo rođeni. Prema numerologiji i različitim narodnim verovanjima, datum rođenja može se svesti na takozvani životni broj, kome se pripisuju određene osobine, životne okolnosti, ali i simbolična povezanost sa svetiteljem zaštitnikom.

Prema ovom verovanju, svako od nas ima svog nevidljivog zaštitnika koji nas prati kroz život, daje nam snagu u teškim trenucima i usmerava kada se nađemo pred važnim odlukama.

Kako da izračunate svoj životni broj?

Postupak je jednostavan. Potrebno je da saberete sve cifre iz datuma rođenja, a zatim dobijeni broj ponovo saberete dok ne dobijete jednocifren broj. Na primer:

14. 06. 1985.

1 + 4 + 0 + 6 + 1 + 9 + 8 + 5 = 34

3 + 4 = 7

Koji svetac vas štiti prema životnom broju? Broj 1 – Sveti Đorđe

Prema ovom verovanju, jedinice se povezuju sa hrabrošću, borbenošću i ljudima koji se ne povlače lako pred životnim izazovima. Njihov simbolični zaštitnik je Sveti Đorđe, koji se u tradiciji vezuje za pobedu dobra nad zlom i hrabrost. Veruje se da na Đurđevdan mogu zapaliti sveću i pomoliti se za snagu i istrajnost.

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Broj 2 – Presveta Bogorodica

Dvojke se opisuju kao emotivne, osećajne i posebno vezane za porodicu i bliske ljude. U ovom tumačenju, njihov zaštitnik je Presveta Bogorodica, simbol majčinske ljubavi, utehe i zaštite. Velika i Mala Gospojina u narodnoj tradiciji imaju posebno mesto, pa se upravo tih dana vernici obraćaju Bogorodici molitvom.

Broj 3 – Sveti Nikola

Za broj tri vezuju se ljudi koji vole da pomažu drugima, često stavljajući tuđe potrebe ispred svojih. Njihov simbolični zaštitnik je Sveti Nikola, jedan od najpoštovanijih svetitelja u srpskoj tradiciji i zaštitnik putnika i siromašnih. Prema verovanju, na Nikoljdan mogu zapaliti sveću i pomoliti se za mir i zaštitu doma.

Broj 4 – Sveti Jovan Krstitelj

Četvorke se u numerološkim tumačenjima opisuju kao odgovorne, principijelne i istrajne osobe koje teško podnose nepravdu. Sa ovim brojem se simbolično povezuje Sveti Jovan Krstitelj, čiji praznik – Jovanjdan – spada među velike svetkovine u srpskoj tradiciji. Molitva se u ovom tumačenju povezuje sa željom za mudrošću, mirom i istrajnošću.

Broj 5 – Sveti Arhangel Mihail

Petice se opisuju kao osobe sklone promenama, avanturama i nepredvidivim životnim situacijama. Kao njihov simbolični zaštitnik navodi se Sveti Arhangel Mihail, koji u hrišćanskoj tradiciji predstavlja borca protiv zla. Aranđelovdan je prilika kada se vernici mole za zaštitu i snagu, ali takva molitva nije uslovljena numerološkim brojem.

Broj 6 – Sveti Sava

Šestice se prema ovom verovanju najčešće povezuju sa porodicom, brigom o drugima i odgovornošću. Njihov simbolični zaštitnik je Sveti Sava, prvi srpski arhiepiskop i jedna od najznačajnijih ličnosti srpske duhovne i kulturne istorije. Savindan se tradicionalno povezuje sa prosvetom, znanjem i molitvom za napredak.

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Broj 7 – Sveta Petka

Sedmice se u numerologiji često opisuju kao duboke, intuitivne i emotivne osobe koje mnogo toga zadržavaju za sebe. Sa njima se simbolično povezuje Sveta Petka, posebno poštovana među vernicima, naročito među ženama. Na Petkovdan mnogi vernici odlaze u crkvu, pale sveće i mole se za zdravlje svojih najbližih.

Broj 8 – Sveti Vasilije Ostroški

Osmicama se pripisuju snaga, istrajnost i životni izazovi koje moraju da savladaju. Kao simbolični zaštitnik navodi se Sveti Vasilije Ostroški, jedan od najpoštovanijih svetitelja u srpskoj pravoslavnoj tradiciji. Mnogi vernici mu se mole upravo u trenucima kada prolaze kroz teške životne okolnosti.

Broj 9 – Sveti Arhangel Gavrilo

Devetke se prema numerološkom tumačenju povezuju sa mudrošću, intuicijom i velikim životnim prekretnicama. Njihov simbolični zaštitnik je Sveti Arhangel Gavrilo, koji u hrišćanskoj tradiciji ima posebno mesto kao vesnik važnih Božjih poruka. Blagovesti su jedan od velikih praznika posvećenih događaju koji je upravo on objavio Presvetoj Bogorodici.

Da li sveća i molitva imaju posebno značenje tog dana?

Prema narodnom verovanju, dani posvećeni svetiteljima predstavljaju posebno važne trenutke za molitvu i zahvalnost. Tada ljudi tradicionalno:

- pale sveću,

- izgovaraju molitvu,

- zahvaljuju se na onome što imaju,

- mole za zdravlje, mir i zaštitu svojih najbližih.

Kurir/ Mame.rs