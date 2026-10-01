Slušaj vest

Kurir ekipa je došla u goste kod Dragana J. Vučićevića, kako bismo odgonetnuli kako izgleda život istaknutog novinara koji je otac šestoro dece, a često pod pritiscima javnosti, pa čak i pretnji.

Govoreći o tome kako izgleda njegov prosečan dan, da li ima vremena za sebe i koliko vremena provodi na poslu rekao je da kući odlazi da prespava i nakratko vidi decu, ali da uoči političke kampanje ozbiljno razmatra opciju da prespava na televiziji.

"Najviše bih voleo da me niko ne zna, da ne zagledaju, ne dobacuju i ne pitaju kada izađem u šetnju sa decom"

Foto: Kurir Televizija

"Voleo bih da me niko ne zna"

U intervjuu za Kurir priznao je i da ponekada želi da ga niko ne poznaje. Kako sam kaže, voleo bi da ga niko ne zna jer ga ljudi zagledaju ili previše postavljaju kada izađe sa decom u običnu šetnju.

- Samostalno sam izabrao taj put, niko me nije terao. Kada bih obraćao pažnju na to poludeo bih ili umro. Evo, živ sam, a još nisam toliko poludeo. Društvene mreže su dale priliku svakome da glumi nešto. Ko su ti ljudi, neki anonimni nalozi i daju sebi za pravo da sude nama. Uživo se retko dešavaju neprijatne scene, a kada viknu nešto iz daleka, pobegnu kada se okrenem - rekao je Vukićević.

Odgonetnuo je i kako mu deca reaguju na sve te situacije koje ga prate zbog posla kojim se bavi, Vučićević je odgovorio da svako dete drugačije reaguje.

- Najstariji završava Pravni fakultet, on je borac i naučio je da se bori. Njega blokada fakulteta nije obeshrabrila, naprotiv, cela sitaucija ga je ohrabrila da se bori i prosto je takav. Mlađi je upisao fakultet, ali se nije snašao zbog blokada, pa je otišao u inostranstvo gde ga je zatekao rat. Ćerka ima 11 godina i ona je lavica, pomalo je na mene. Naučio sam je da ne čita komentare o meni i kako da odgovori. U tom segmentu mora da bude muško, iako je devojčica. Imam i tri mala sina - istakao je u ekskluzivnom intervjuu za Kurir.

"Nisam veliki novinar, samo volim svoj posao"

Vukićević je smatran jednim od istaknutijih novinara današnjice, ali on smatra da ne zaslužuje tu titulu jer, kako kaže, imao je čast da upozna zaista eminentne novinare Srbije i da je ovo jednostavno posao u koji se zaljubio.

00:07 "NAJVIŠE BIH VOLEO DA ME NIKO NE ZNA" Dragan J. Vučićević ekskluzivno za Kurir: Uživo mi dobace, ali kada se okrenem odmah pobegnu Izvor: Kurir televizija

- Ima mnogo boljih novinara, imao sam čast da ih poznajem. Nisam veliki novinar, samo volim svoj posao i radim ga. Kao mali sam znao da ću biti novinar, ne znam zašto, niko u porodici se nije bavio time. Tada nije bilo interneta, a ja sam čitao bukvalno sve novine koje su bile kod kuće, pa sam rešio da postanem novinar. Otac moler, mama čistačica, niko od nas nije završio dalje od osnovne škole, ali ja sam rešio da postanem novinar - rekao je Vučićević.

O prijateljstvu sa Vučićem

Vučićević je spomenuo njegovo prijateljstvo sa Aleksandrom Vučićem, istakao je da je Vučić retko kvalitetan čovek na planetarnom nivou.

- Neko će reći da preterujem, ali ja u životu nisam video toliko posvećenog i požrtvovanog čoveka. Koliko on čita, obrazuje, radi, on je takav bio i kada je bio debela opozicija. Znamo se kada smo bili niko i tada je bio ovoliko posvećen i vredan. Taj čovek ne folira i ne glumi ništa - rekao je Vučićević.

Za kraj, rekao je da voli da stečeno deli sa drugima jer mu nema smisla da samo on bude srećan.

- Šta meni znači da li se vozim u Škodi ili najnovijem BMW, meni je svejedno. Počeci su bili teški jer sam radničko-seljačkog porekla. Ima neka genetska crta, bio sam gladan u detinjstvu, otac je radio u Libiji i Iraku da bismo kupili neki plac. Majka je bila čistačica, a bogatiji ljudi kada su jeli sendviče, kada im ostane pola, ona bi to spakovala i donela nam kući. Nemam sramotu da to pričam, znam kada sam bio gladan i nisam imao za cipele. Samim tim, sve ovo umem da cenim - zaključio je Vučićević i poručio gledaocima da 25. oktobra očekuje da Srbija prođe test inteligencije jer vanredni parlamentarni izbori najbolje prikazuju kolektivnu inteligenciju jednog naroda.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.