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Turistička letnja sezona se približila kraju, ali i u tim poslednjim danima dešava da pojedinci izvise za odmor. Novi problem prijavljen je u Kragujevcu, gde su putnici pred polazak na Kipar saznali da agencija "Dolče vita travel" njihov aranžman nije uplatila organizatoru (ime poznato redakciji) i da je putovanje otkazano!

- Uplatili smo u celosti letovanje na Kipru. Dva dana pre polaska zvali su nas iz agencije koja je organizator i javili da ništa od našeg novca nije uplaćeno i da nam je put otkazan. Otišli smo odmah do agencije "Dolče vita", ali tamo nema nikoga, lokal je zatvoren, a vlasnica je potpuno nedostupna - požalila se jedna putnica u Fejsbuk grupi Kragujevačka posla.

Prema saznanjima Aleksandra Seničića, direktora Jute, organizator putovanja ipak je poslao turiste na putovanje, dok se zasad ne zna gde je vlasnica "Dolče vita travela", koja je bila posrednik u prodaji aranžmana.

Putnici da se obrate turističkoj inspekciji

- Ova agencija nije članica Jute i nije bila organizator putovanja, već posrednik, odnosno subagent. To znači da ona nije odgovorna za realizaciju putovanja i putnici koje je ona oštetila za novac i putovanje treba da se obrate organizatoru putovanja, s obzirom na to da su oni u obavezi da to putovanje realizuju ukoliko postoji ugovor sa posrednikom.

Aleksandar Seničić - YUTA Foto: Kurir Televizija

Savetovao je oštećene putnike da se obrate turističkoj inspekciji.

- Prema našim saznanjima, šest do sedam porodica je oštećeno, ali nisu svi bili preko istog organizatora. Putnici bi trebalo da su zaštićeni ukoliko su dobili ugovor. Što se tiče pomenute agencije iz Kragujevca, ne znamo šta se dogodilo, a greška vlasnice je što ne može niko da kontaktira s njom.

Sramno obaveštenje

Agencija iz Kragujevca oglasila se sramnim obaveštenjem na društvenim mrežama, ali nije bilo ni reči o oštećenim putnicima.

- Posle mnogo godina, hiljada pređenih kilometara, bezbroj putovanja, osmeha i uspomena, došlo je vreme da zatvorimo jedno važno poglavlje. "Dolče vita travel" je bila mnogo više od turističke agencije. Bila je mesto gde su počinjala prva letovanja, porodična putovanja, medeni meseci, avanture i mali begovi od svakodnevice. Hvala vam što ste nam svih ovih godina poklanjali svoje poverenje i dozvolili da budemo deo vaših najlepših uspomena. Odlazimo sa zahvalnošću, ponosom i mnogo lepih uspomena. Možda je ovo kraj jednog putovanja, ali verujemo da nije kraj svih budućih puteva - stoji u objavi.