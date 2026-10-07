Slušaj vest

Ćele Kula je jedinstven spomenik u svetu izgrađen od lobanja poginulih boraca u Bici na Čegru koja se vodila iznad Niša pre više od 200 godina.

Naučni tim analizom lobanja iz Ćele kule pokušao je palim junacima Čegarske bitke da da lice i otkrije ko su bili ti ljudi, koliko su godina imali kada su poginuli, kako su izgledali...

Ćele kula u Nišu Foto: Printscreen RTS, Shutterstock

Tako je u Nišu u u predstavljen rekonstruisani lik jedanaestogodišnjeg dečaka čiju su lobanju Turci Osmanlije ugradili u Ćele-kulu u leto i jesen 1809. godine.

Naime, u okviru naučnog projekta „Novo lice Ćele-kule“, naučnici su u septembru ove godine digitalno rekonstruisali lice 11-godišnjeg dečaka čija je lobanja uzidana u ovaj jedinstveni spomenik u Nišu.

Antropološkom i forenzičkom analizom utvrđeno je da je ovaj dečak najmlađa žrtva Bitke na Čegru (1809) čiji su ostaci do sada analizirani. Istraživanja su otkrila i da je dečak preminuo od posledica smrtonosnog udarca tupim predmetom u čelo. 

Doktorka fizičke antropologije Nataša Šarkić predstavila je izgled dečaka na konferenciji TEDxMedijana u Nišu. Profil je izrađen pomoću savremenog 3D skeniranja kosti, merenja dubine mekih tkiva i pozicija očiju, nosa i usta. Sve do sada uspešno analizirane lobanje (ukupno ih je sačuvano 58 u objektu) pripadale su isključivo muškarcima starosti od 11 do preko 50 godina.

Projekat sprovodi udruženje Društvo za akademski razvoj s ciljem da se nakon više od dva veka otkrije kako su zapravo izgledali ljudi nastradali u ovoj istorijskoj bici. Projekat su podržali Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i Narodni muzej Niš.

Veliko interesovanje javnosti izazvala je rekonstrukcija lica prema lobanji za koju predanje beleži da je pripadala slavnom Stevanu Sinđeliću.

Ne propustiteDruštvoMisteriozni ožiljak pronađen na lobanji slavnog srpskog junaka: Ovo bi moglo da otkrije tajnu njegovog pravog lica
Ćele kula Stevan Sinđelić bitka na Čegru
DruštvoTajna lobanje Stevana Sinđelića: Resavski vojvoda ide na skener, naučnici kreću u veliko istraživanje
Cele kula Stevan Sindjelic bitka na Cegru printscreen.jpg

Bitka na Čegru

Ćele-kula je jedinstveni spomenik u srpskoj, evropskoj i svetskoj istoriji. Suočeni sa porazom od Turaka, srpski ustanici su u Bici na Čegru 31. maja 1809. godine digli u vazduh i sebe i magacin sa barutom. U eksploziji je poginulo oko 6.000 Turaka i 4.000 Srba.

Da bi Srbe zaplašili od nastavka ustanka, Turci su u leto i jesen iste godine podigli spomenik od srpskih lobanja na istočnom ulazu u Niš.
Spomenik je imao 14 redova sa po 17 lobanja na svakoj od četiri strane, odnosno 952 lobanje ukupno. Zub vremena, ali i rodbina koja je krišom uzimala glave svojih najmilijih da ih sahranili učinili su da do 1882. ostane 511 lobanja, dok ih je danas samo 56.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoOživljena lica junaka sa Čegra, među njima i Stevana Sinđelića! Lobanje im uzidali Turci u Ćele-kulu
Ćele kula Stevan Sinđelić bitka na Čegru
ŽivotStevanovu glavu su uzidali u kulu: Iz njegove krvi nikao je prkos turskom carstvu, pogibija vojvode prerasla je u legendu jaču od smrti
Stevan Sinđelić i Ćele kula
DruštvoSTEVAN SINĐELIĆ JE NAŠ IDOL! Meštani Grabovca diče se VOJVODOM: Hrabro je stao na MEGDAN brojnijim i bolje NAHRANJENIM Turcima
sidnjelic.jpg