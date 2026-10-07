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Ćele Kula je jedinstven spomenik u svetu izgrađen od lobanja poginulih boraca u Bici na Čegru koja se vodila iznad Niša pre više od 200 godina.

Naučni tim analizom lobanja iz Ćele kule pokušao je palim junacima Čegarske bitke da da lice i otkrije ko su bili ti ljudi, koliko su godina imali kada su poginuli, kako su izgledali...

1/11 Vidi galeriju Ćele kula u Nišu Foto: Printscreen RTS, Shutterstock

Tako je u Nišu u u predstavljen rekonstruisani lik jedanaestogodišnjeg dečaka čiju su lobanju Turci Osmanlije ugradili u Ćele-kulu u leto i jesen 1809. godine.

Naime, u okviru naučnog projekta „Novo lice Ćele-kule“, naučnici su u septembru ove godine digitalno rekonstruisali lice 11-godišnjeg dečaka čija je lobanja uzidana u ovaj jedinstveni spomenik u Nišu.

Antropološkom i forenzičkom analizom utvrđeno je da je ovaj dečak najmlađa žrtva Bitke na Čegru (1809) čiji su ostaci do sada analizirani. Istraživanja su otkrila i da je dečak preminuo od posledica smrtonosnog udarca tupim predmetom u čelo.

Doktorka fizičke antropologije Nataša Šarkić predstavila je izgled dečaka na konferenciji TEDxMedijana u Nišu. Profil je izrađen pomoću savremenog 3D skeniranja kosti, merenja dubine mekih tkiva i pozicija očiju, nosa i usta. Sve do sada uspešno analizirane lobanje (ukupno ih je sačuvano 58 u objektu) pripadale su isključivo muškarcima starosti od 11 do preko 50 godina.

Projekat sprovodi udruženje Društvo za akademski razvoj s ciljem da se nakon više od dva veka otkrije kako su zapravo izgledali ljudi nastradali u ovoj istorijskoj bici. Projekat su podržali Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i Narodni muzej Niš.

Veliko interesovanje javnosti izazvala je rekonstrukcija lica prema lobanji za koju predanje beleži da je pripadala slavnom Stevanu Sinđeliću.

Bitka na Čegru

Ćele-kula je jedinstveni spomenik u srpskoj, evropskoj i svetskoj istoriji. Suočeni sa porazom od Turaka, srpski ustanici su u Bici na Čegru 31. maja 1809. godine digli u vazduh i sebe i magacin sa barutom. U eksploziji je poginulo oko 6.000 Turaka i 4.000 Srba.

Da bi Srbe zaplašili od nastavka ustanka, Turci su u leto i jesen iste godine podigli spomenik od srpskih lobanja na istočnom ulazu u Niš.

Spomenik je imao 14 redova sa po 17 lobanja na svakoj od četiri strane, odnosno 952 lobanje ukupno. Zub vremena, ali i rodbina koja je krišom uzimala glave svojih najmilijih da ih sahranili učinili su da do 1882. ostane 511 lobanja, dok ih je danas samo 56.