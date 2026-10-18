Stiže novi model obračuna grejanja u Beogradu, a ovo nikako ne smete da radite! Jedna navika u stanu napraviće vam pakleni račun od kog će vam pozliti
- Beograd prelazi na naplatu grejanja po utrošku, a novi sistem se uvodi u energetski efikasnijim zgradama kako bi računi bili niži.
- Za potpunu kontrolu potrošnje stanari treba da ugrade delitelje toplote i termostatske ventile, dok su kalorimetri već obavezni u novijim zgradama.
Nadležni uveravaju da su sve pripreme završene i da su juče odrađene i poslednje funkcionalne probe, ali pojedini stručnjaci upozoravaju da bi pojedinim domaćinstvima računi zbog novog načina obračuna mogli biti znatno veći.
O tome šta ove promene konkretno donose građanima i na koji način mogu uticati na mesečne troškove, u emisiji "Jutro" na Kurir televiziji govorio je Vanja Vukić, direktor JKP "Beogradske elektrane".
Kako funkcioniše naplata po utrošku
Predstavljajući novi model, Vukić je objasnio da prelazak na naplatu grejanja po utrošku predstavlja tendenciju u Evropskoj uniji i jedan od njenih zahteva u oblasti energetike.
- Prelazak na naplatu grejanja po utrošku jeste tendencija u Evropskoj uniji i jedan od njenih zahteva u oblasti energetike. Naša obaveza je isporuka toplotne energije do podstanica u zgradama. One zgrade koje su energetski efikasnije i troše manje od proseka prebacujemo na ovaj sistem kako bi ukupni godišnji računi stanara bili niži.
U te podstanice ugrađujemo kalorimetre, dok je sekundarna instalacija unutar zgrade obaveza samih stanara. Oni odlučuju da li će isporučenu energiju i dalje deliti po kvadratnom metru ili će u stanove ugraditi delitelje toplote i termostatske ventile kako bi sami upravljali svojom potrošnjom.
Naglasio je i da je za potpunu kontrolu potrošnje neophodno da svi stanari ugraditi pomenute uređaje.
- To omogućava da tokom odsustva ili u prostorijama koje ne koristite smanjite ili isključite grejanje i plaćate samo fiksni deo za održavanje i instaliranu snagu. Objekti izgrađeni posle 2011. godine po zakonu već imaju kalorimetre ispred stanova i od početka su u sistemu naplate po utrošku. U starijim zgradama neophodno je prilagoditi instalacije ugradnjom delitelja i ventila - poručio je Vukić.
Energetska efikasnost kao ključ manje mesečne potrošnje
Govoreći o tome od čega najviše zavisi visina računa i šta stanari starijih objekata mogu da urade kako bi smanjili troškove, Vukić je ukazao na značaj izolacije i sanacije određenih prostora.
- Zgrade koje nisu energetski efikasne i troše više energije nego što trenutno plaćaju po kvadratu mogu uraditi sanaciju - zamenu stolarije, obnovu fasade i krovova. Za to postoje programi Vlade Republike Srbije i gradske uprave, gde se investicija u renoviranje otplaćuje direktno iz ostvarene uštede. Kada zgrada postane energetski efikasnija, automatski je prevodimo na naplatu po utrošku.
On je na kraju apelovao na građane da promenom svakodnevnih navika direktno utiču na svoj kućni budžet.
- Suština je da stanari zgrada koje su već prešle na ovaj sistem ugrade pomenute instrumente i tako sami upravljaju svojom potrošnjom i budžetom.
Apelujem na građane koji su prešli na naplatu po utrošku da, kada im je vruće u stanu, ne otvaraju prozore, već da temperaturu regulišu ventilima na radijatorima. Princip je isti kao kod potrošnje struje - tamo gde štedite, računi će vam biti manji - rekao je Vukić.
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