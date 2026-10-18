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Zdravstveni centar Loznica nalazi se među zdravstvenim ustanovama kojima su dodeljena sredstva Ministarstva pravde u tehničkom mandatu, prikupljena po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, saopšteno je iz ove ustanove.

Direktorka ZC dr Jadranka Marinković, prisustvovala je u Domu Narodne skupštine Republike Srbije svečanoj dodeli sredstava, koja su u lozničkoj ustanovi namenjena za nabavku sanitetskog vozila, čime će se doprineti unapređenju uslova za pružanje zdravstvene zaštite i bezbednijem i efikasnijem prevozu pacijenata.