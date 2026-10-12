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Ford Puma je jedan od takvih automobila.

Svakodnevica retko izgleda onako kako smo je zamislili. Nekada se dan svodi na posao, gužvu i obaveze, nekada se posle posla spontano krene na druženje, a nekada se samo spakuje nekoliko stvari i krene van grada. Zato automobil danas mora da bude spreman za mnogo više od jedne rutine.

Foto: Promo

Puma se upravo u tome pronalazi. Dovoljno je kompaktna za grad, jednostavna za svakodnevnu vožnju, ali istovremeno spremna da vas povede i tamo gde niste planirali da idete. Jer automobil ne bi trebalo da komplikuje život, već da ga učini zanimljivijim. Da odlazak na posao bude samo početak dana, da se posle njega može produžiti na druženje ili spontani izlazak iz grada. Da vikend ne bude samo još jedan deo rutine, već prilika da se malo uspori i uživa.

Foto: Promo

Puma je stvorena za život koji se ne odvija uvek po planu. Za jutra u gradskoj gužvi, spontana druženja i vikende koji donose priliku za nešto novo. Možda je upravo ta kombinacija ono što Pumu čini pravom urbanom zverkom, automobilom koji se lako uklapa u svakodnevni život, ali vas ne zadržava u njemu. Jer čim se ukaže prilika za novo iskustvo, izlet ili putovanje, dovoljno je samo sesti, pritisnuti start i krenuti. A sada postoji još jedan razlog da je upoznate bliže. Ford Puma trenutno je dostupna već od 18.990 evra, dok verzija sa automatskim menjačem kreće od 20.990 evra. U ponudi je 1.0 EcoBoost mHEV motor sa 125 KS, uz savremenu tehnologiju i opremu koja svakodnevnu vožnju čini još jednostavnijom.

Foto: Promo