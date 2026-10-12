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Vozače danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju, uz umerenu oblačnost i moguće padavine, a dodatan oprez savetuje se zbog mokrih kolovoza na pojedinim deonicama, posebno prilikom kočenja i u krivinama, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja naročito u jutarnjim i popodnevnim satima, i veći broj vozila na prilazima većim gradovima kao i na glavnim putnim pravcima.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju četiri sata, na prelazu Šid tri sata, na Horgošu dva sata, na Bezdanu sat i po, a na prelazu Kelebija jedan sat.

Kurir.rs/Beta

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