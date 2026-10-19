Slušaj vest

Glavni pokretač štednje nije brzo bogaćenje, već težnja ka finansijskoj sigurnosti, koja ostaje zajednički prioritet svim generacijama, saopšteno je na predstavljanju rezultata najnovijeg istraživanja u Sava Centru.

Iako je procenat štediša visok, stvarni prelazak sa štednje na investiranje i dalje predstavlja retkost na našem tržištu.

- U Srbiji veći deo štednje ostaje samo na prvom koraku - ljudi ne prelaze u investicije. Čak 66% građana Srbije štedi, što je oko 3,5 miliona ljudi i to je izuzetno dobar podatak. Sa druge strane, svega oko 700.000 njih zapravo investira. A kako to čine? Tu dolazimo do najpoznatijih oblika ulaganja na Balkanu, a to su kupovina nekretnina, čuvanje gotovine u evrima ili držanje novca na bankarskom računu - poručio je ekonomski analitičar Georgi Hristov.

S druge strane, ključna prepreka za kontinuitet u odvajanju novca leži u ograničenom budžetu domaćinstava i neočekivanim izdacima.

01:42 DRAMATIČNO UPOZORENJE STRUČNJAKA Čak 66 odsto Srbije odvaja pare na stranu, a evo u šta najviše ulažu! Neki kupuju stanove, drugi misle samo na jednu stvar Izvor: Kurir televizija

- Glavni izazov kada je reč o štednji jeste visina primanja, odnosno materijalni kapacitet građana. To je i osnovni razlog zašto mnogi odustaju od štednje - jednostavno ne uspevaju da pokriju nepredviđene i dodatne troškove. Takođe, primetne su i generacijske razlike, pa tako mlađi ljudi, u skladu sa svojim godinama, u nešto većoj meri štede za putovanja - objasnila je konsultantkinja za istraživanja Olivera Despotović.

Istraživanje je pokazalo da se finansijski prioriteti građana prirodno menjaju kroz različite životne faze, ali da potreba za stvaranjem Sigurnosne mreže ostaje nepromenjena bez obzira na životno doba.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: