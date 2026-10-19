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Sveta vodica zauzima posebno mesto u pravoslavnoj tradiciji, a vernici je čuvaju u svojim domovima i koriste u različitim prilikama.

Ipak, ponekad se susreću sa nedoumicama u vezi sa njenim čuvanjem i upotrebom, zbog čega odgovore traže i od sveštenika.

Jedna vernica našla se u nedoumici kada je primetila promene na svetoj vodici koju je čuvala u svom domu. U želji da sazna šta bi trebalo da uradi i da li ima razloga za brigu, obratila se svešteniku za savet.

"Osetila sam neprijatan miris"

Svoje pitanje postavila je u Fejsbuk grupi "Jednostavni odgovori na komplikovana pitanja naše vere", gde je dobila odgovor sveštenika Dejana Krstića.

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- Slava nam je bila 21. septembra i nekoliko dana pre slave je dolazio sveštenik da nam sveti vodu. Nakon toga vodu sam koristila nekoliko puta, međutim danas kada sam otvorila flašu (čuvam je u staklenoj flaši) osetila sam neprijatan miris, zamutila se i ima neki talog. Šta da radim sad sa tom vodom? Ne bih samo da je prosipam - upitala je ona.

Foto: Zorana Jevtić

Sveštenik Dejan Krstić objasnio je da do toga može doći iz više razloga.

- Ponekad voda nije dobrog kvaliteta, ponekad posuda nije bila potpuno čista, a ponekad u vodi ostanu sitni delići bosiljka koji mogu dovesti do njenog kvarenja. Ne treba isključivati ni mogućnost da je to neki duhovni znak, ali svakako ne treba da se opterećujete traženjem razloga niti da u tome vidite nešto strašno - naveo je otac Dejan.

Sveštenik Dejan Krstić Foto: Printscreen Facebook

"Nemojte je više koristiti"

Sveštenik je objasnio da se takva vodica može prosuti u cveće, čistu tekuću vodu ili na neko drugo čisto mesto.

- Nemojte je više koristiti, naročito zato što se zamutila i ima neprijatan miris. Što se tiče nemira u kući, nemojte ga dovoditi u vezu sa kvarenjem vodice. Sveta vodica nije amajlija koja automatski otklanja sve naše teškoće. Možete nabaviti novu osvećenu vodicu od sveštenika, a u međuvremenu se molite Gospodu, nastojte da u domu čuvate mir, strpljenje i međusobnu ljubav - dodao je sveštenik.