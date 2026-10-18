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Već uveliko je počela priprema zimnice, pa je pravo vreme da se podsetimo sjajnog trika koji nam je još prošle godine otkrila Vera Anđelić, domaćica iz sela Ostra kod Čačka - najvažniji korak u pripremanju kiselog kupusa koji može da potraje sve do proleća jeste pravilno doziranje soli i izbor autohtone sorte.

Prema njenim rečima, ključni sastojak koji čuva strukturu i kvalitet kupusa tokom cele zime jeste so, i to u tačno određenom odnosu.

- Kupus ostavljam zdrav i neprskan. Slažem ga onako kako je rastao, a zatim zalivam vodom i solju. Na kraju ga pritisnem nečim teškim da u potpunosti ogrezne u tečnosti. Na sto kilograma kupusa stavljam četiri kilograma soli - to nije mnogo, jer so čuva kupus i mora biti dobro slan da bi trajao.

Vera Anđelić Foto: Kurir Televizija

Pored tačne razmere soli, ključni faktor za uspešno kiseljenje jeste izbor prave sorte. Iako su na pijacama znatno jeftinije hibridne vrste, iskusni povrtari upozoravaju da one nisu za kiseljenje. Za čvrstu i ukusnu zimnicu koriste se isključivo stare, autohtone sorte poput bledoljubičastog "golubarca" ili "srpskog meleza".

- Za našu porodicu uvek ostavimo sto kilograma kupusa za zimu i to nam je sasvim dovoljno. Koristimo starinsku sortu koju sama proizvodim i sadim - kaže Vera Anđelić.

02:52 Evo kako pravilno pripremiti kiseli kupus, da bi trajao čitave zime! Domaćica iz Ostre otkrila tajnu zimnice: jedan sastojak je ključan! Izvor: Kurir televizija

Proces pripreme ove zimnice zapravo počinje još u maju, kada se seme takozvanog "kačar"“ seje u tople leje. Rasad se u julu presađuje na njivu i zaliva svako veče, da bi kupus zreo za branje i kiseljenje stigao krajem oktobra.

Da bi fermentacija protekla pravilno, podjednako je važno i mesto gde se bure čuva. Kace se drže u hladnim podrumima sa kamenim zidovima koji održavaju stabilnu temperaturu i sprečavaju smrzavanje, uz stalno provetravanje tokom cele godine.

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Kurir.rs

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