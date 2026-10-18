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Jesen u Srbiji tradicionalno označava početak sezone krsnih slava, a sa njom i planiranje slavske trpeze. Iako se često ističe da su za obeležavanje slave najvažniji slavski kolač, žito i sveća, domaćini uglavnom žele da goste dočekaju bogatom trpezom, što može predstavljati ozbiljan izdatak za kućni budžet.

Koliko će slavlje koštati zavisi od broja gostiju, izbora jela i toga da li se hrana priprema kod kuće ili kupuje gotova. Posebnu razliku pravi i to da li je slava posna ili mrsna, kao i izbor pića i kolača.

Slavski kolač i žito prvi su troškovi

Slavski kolač i žito nezaobilazni su deo obeležavanja krsne slave. Domaćini mogu da ih pripreme sami ili da ih kupe u pekarama i poslastičarnicama.

Prema cenama zabeleženim u ranijem istraživanju, kilogram gotovog slavskog kolača u pekarama koštao je između 600 i 700 dinara. U zavisnosti od veličine i količine, za kolač je trebalo izdvojiti približno 2.000 do 4.000 dinara.

Kilogram gotovog žita u poslastičarnicama koštao je od 900 do 1.000 dinara. Oni koji se odluče da ga pripreme sami mogu da prođu povoljnije, ali u računicu treba uključiti pšenicu, orahe i ostale sastojke.

Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

U pojedinim crkvama domaćini daju prilog nakon osvećenja slavskog kolača i žita. Iznos zavisi od lokalne prakse i običaja, pa je najbolje raspitati se u svojoj parohiji.

Pečenje i sarma najviše opterećuju budžet

Najveći deo novca za mrsnu slavsku trpezu često odlazi na meso. Prema cenama iz ranijeg istraživanja, kilogram svinjskog pečenja u pečenjarama koštao je oko 3.000 dinara, dok je jagnjetina bila skuplja.

To znači da bi za pet kilograma svinjskog pečenja trebalo izdvojiti oko 15.000 dinara. Ukoliko domaćini žele da na trpezi imaju više vrsta mesa, troškovi dodatno rastu.

Među jelima koja se često pripremaju za slavu nalazi se i sarma. Za njenu pripremu potrebno je kupiti meso, kiseli kupus i ostale sastojke. U ranijem istraživanju kilogram junećeg mlevenog mesa pronađen je po ceni od 900 dinara, svinjskog od 360 dinara, dok je kilogram mešanog mesa koštao 780 dinara.

Glavica kiselog kupusa od oko kilogram i po koštala je 330 dinara. U zavisnosti od količine i recepta, za pripremu sarme trebalo je izdvojiti nekoliko hiljada dinara.

Sitni kolači mogu da koštaju i nekoliko hiljada dinara

Slavska trpeza teško može da se zamisli bez sitnih kolača, a njihov izbor i količina značajno utiču na konačan račun.

Prema ranije zabeleženim cenama u beogradskim pekarama, kilogram klasičnih sitnih kolača koštao je od oko 1.500 dinara, dok su posebne vrste, poput pralina i drugih poslastica, dostizale cenu od 3.000 do 6.000 dinara po kilogramu.

Za klasične slavske kolače u jednoj računici bilo je potrebno od 3.500 do 6.000 dinara, dok je za ekskluzivnije slatkiše za 15 osoba procena iznosila između 5.000 i 10.000 dinara.

Foto: Privatna Arhiva

Ni piće nije zanemarljiva stavka. Za kiselu vodu, sokove, vino i rakiju domaćini su, prema procenama trgovaca iz ranijeg istraživanja, mogli da izdvoje i do 100 evra, u zavisnosti od izbora i količine.

Sve to pokazuje da se troškovi za mrsnu slavsku trpezu brzo uvećavaju, posebno kada se pored glavnih jela pripremaju predjela, salate i više vrsta poslastica.

Da li je posna slava jeftinija od mrsne?

Posna slavska trpeza nekada se smatrala skupljom od mrsne, a konačan račun i danas najviše zavisi od toga šta se nađe na meniju. Riba, gotovi specijaliteti i posni kolači mogu značajno da povećaju troškove.

Prema cenama zabeleženim u ranijem istraživanju, kilogram svežeg oslića koštao je oko 560 dinara, dok je kilogram šarana u ribarnici bio oko 900 dinara. Za količinu namenjenu većem broju gostiju trebalo je izdvojiti nekoliko hiljada dinara, uz dodatne troškove pripreme i priloga.

Gotova, pečena ili pržena riba bila je znatno skuplja. U jednoj ribarnici kilogram pečenog šarana koštao je oko 3.000 dinara, pastrmke 2.250, a oslića 2.190 dinara.

Dodatni trošak predstavljaju riblja čorba, posna sarma i prebranac. U ranijoj računici za pripremu riblje čorbe bilo je potrebno od 2.500 do 3.000 dinara, za posnu sarmu do 3.000, a za prebranac oko 2.000 dinara.

Posni kolači nisu nužno jeftiniji

Iako se na posnoj trpezi izbegavaju namirnice životinjskog porekla, to ne znači da će domaćini nužno proći jeftinije kada je reč o desertima.

Prema ranijim cenama, kilogram posnih kolača koštao je između 2.700 i 3.000 dinara, dok su posebne vrste dostizale i više cene. Za baklave je trebalo izdvojiti oko 1.400 dinara po kilogramu, a za tulumbe oko 1.300 dinara.

Kada se uračunaju količina hrane, broj gostiju, piće i svi prateći troškovi, i posna slava može da predstavlja značajan izdatak.

Konačna računica zavisi od domaćina do domaćina, ali jedno je sigurno: najveći uticaj na budžet imaju količina i izbor mesa ili ribe, gotovi kolači i piće. Priprema dela hrane kod kuće, pažljivo planiranje jelovnika i kupovina prema broju gostiju mogu da pomognu da se troškovi drže pod kontrolom.

Kurir.rs/Mondo.rs