TEMPERATURA SKAČE NA 24 STEPENA, A ONDA SLEDI PROMENA: Ivan Ristić za Kurir TV otkriva kakvo nas vreme čeka u novembru i kada stiže PRVI SNEG
- Srbiju naredne nedelje očekuje otopljenje, a u sredu i četvrtak temperatura bi ponegde mogla da poraste do 23 ili 24 stepena, uz mogućnost slabe kiše.
- Do kraja oktobra vreme ostaje toplije i stabilnije, dok se tokom novembra najavljuju hladniji dani, magla i povremena kiša.
- Prvi sneg u nižim predelima mogao bi da padne u trećoj dekadi novembra, najverovatnije oko 26. novembra.
Posle prohladnih dana i jutarnjih temperatura koje nas teraju da posegnemo za toplijom garderobom, Srbiju već naredne nedelje očekuje otopljenje, a živa u termometru ponegde bi mogla da dostigne i 24 stepena.
Ipak, to neće potrajati zauvek - meteorolog Ivan Ristić otkrio je za Kurir televiziju kakve nas vremenske prilike očekuju do kraja oktobra, kada stiže zahlađenje i u kom periodu bi prvi sneg mogao da zabeli i niže predele.
- Lepo ste sve rekli - hladno je, zato se dobro obucite ako izlazite napolje. Danas i sutra biće prohladno, a sutra se očekuje više oblaka i možda za nijansu niža temperatura. Od nedelje i ponedeljka dolazi do promene vremena i postepenog priliva toplijeg vazduha. Imam dobre vesti za vaše gledaoce - očekuje nas blago otopljenje, pa će naredna nedelja biti toplija, sa temperaturama između 17 i 22 stepena. Ponovo ćemo se približiti 20. podeljku, a u sredu i četvrtak temperatura bi ponegde mogla da dostigne i 23 ili 24 stepena. Postoje uslovi i za slabu kišu, najverovatnije u sredu i četvrtak - rekao je Ristić.
Evo kada stiže prvi sneg u niže predele
Otkrio je kakve nas vremenske prilike očekuju u narednom periodu i kada bi moglo da dođe do prve ozbiljnije promene vremena.
- Nakon toga očekuje nas ponovo stabilnije vreme, sa maksimalnim temperaturama oko 20 stepeni, što će biti mnogo prijatnije nego tokom ove nedelje. Do kraja oktobra ulazimo u nešto topliji period, sa temperaturama između 17 i 22 stepena. Jutra će biti sveža i prohladna, a ponegde će biti i magle.
Tokom novembra vreme će postepeno početi da se menja i očekuju nas sve hladniji dani, uz sve češću pojavu magle i povremenu kišu. U trećoj dekadi novembra očekujemo i prvi sneg u nižim predelima, najverovatnije oko 26. novembra - za Kurir televiziju, kaže Ristić.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs