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Vlajko Kaurin, koji je kao dete prošao kroz strahote ustaškog logora Jasenovac, govorio je o zbegu na Kozari, gladi, ubijanju logoraša, transportu stočnim vagonima i povratku u spaljeni dom.

Njegova ispovest donosi potresna sećanja na stradanje dece tokom Drugog svetskog rata, ali i poruku da prošlost ne sme biti zaboravljena.

Dva zbega pre Jasenovca

Vlajko Kaurin rođen je u Knežici, u Knešpolju, podnožje Kozare. Govoreći o detinjstvu, prisetio se vremena kada je njegovo rodno mesto zahvatio rat, a stanovništvo bilo primorano da beži pred ustaškim i nemačkim snagama.

Na pitanje čega se seća iz 1941. i 1942. godine, Kaurin je ispričao da je pre dolaska u Jasenovac prošao kroz dva zbega.

"Ja sam, nažalost, preživeo dva zbega pre logora Jasenovac. Bio sam u zbegu na Kozari, gde je bilo oko 82.000 izbeglica, pod kolibama od granja. Tu su bile uglavnom žene, deca i starci. Dece je bilo oko 30.000", rekao je Kaurin gostujući u emisiji "Za našim stolom" na K1 televiziji.

Prema njegovom svedočenju, narod su štitile partizanske jedinice, ali je nakon opkoljavanja Kozare odbrana probijena.

"Narod je morao da beži sa decom na Kozaru, jer je Kozara bila majka spasa. Mesecima smo tamo bili zaštićeni od ustaških zločina. Kada su Nemci, ustaše i domobrani napravili obruč, zbeg je ostao njima prepušten", ispričao je.

Usledile su nepregledne kolone zarobljenog stanovništva koje su sprovođene prema jasenovačkom logorskom sistemu.

Žica, močvara i bara sa žabokrečinom

Jedno od prvih Kaurinovih sećanja na Jasenovac jeste ograđeni prostor na otvorenom, u kojem su zatočenici bili bez hrane i pijaće vode.

Na pitanje sa kim je tada bio, odgovorio je da su uz njega bili majka, braća i sestre.

"Moje prvo sećanje na Jasenovac je ledina ograđena žicom, gde je bila neka močvara. Bili smo bez hrane i vode. Na sredini te ledine nalazila se bara, puna žabokrečine. Odatle smo pili vodu", prisetio se Kaurin.

Logor Jasenovac ostao je primer jednog od najvećih zverstava u istoriji čovečanstva Foto: printscreen/youtube/ War Stories

Posebno potresan deo njegovog svedočenja odnosi se na događaj u kojem je, kako kaže, kao dečak nesvesno pomogao jednoj ženi da preživi.

Njegova majka zamolila ga je da spava pored mlade poznanice, kako bi logorski čuvari pomislili da je njeno dete i kako bi je na taj način zaštitila od zlostavljanja.

"Moja majka me je dala toj našoj poznanici da spavam sa njom kao njeno dete, da je ne bi odveli i maltretirali. Ona je preživela rat, kasnije je postala naša kuma i rodila dva sina", ispričao je Kaurin.

U blizini krematorijuma

Govoreći o stradanju u Jasenovcu, Kaurin je opisao prizore kojima je, kao dete, prisustvovao i koji su ga pratili tokom čitavog života.

Posebno se prisetio blizine mesta na kojem su spaljivana tela žrtava.

"Sve je bilo mučenje, gladovanje i izgladnjivanje. Bili smo blizu krematorijuma, gde su spaljivali ljude. Ja još uvek osećam miris spaljenog ljudskog tela od tog spaljivanja", rekao je.

Kaurin je govorio i o Donjoj Gradini, jednom od najvećih stratišta jasenovačkog logorskog sistema.

"Kao dete sećam se mnogih ubistava i različitih načina ubijanja. Naročito me je plašio srbosek, koji sam prvi put video tamo. Logoraše su dovodili do Save, ubijali ih i bacali u reku", posvedočio je.

Kaurin je istakao da smatra da se o razmerama stradanja i zločinima u Jasenovcu nedovoljno govori, kao i da spomen-obeležja i mesta stradanja zaslužuju veću pažnju.

Spasavanje pod okriljem Diane Budisavljević

U razgovoru o sudbini dece iz Jasenovca, Kaurin je posebno pomenuo Dianu Budisavljević, humanitarku austrijskog porekla koja je tokom Drugog svetskog rata organizovala akciju njihovog spasavanja.

"Jedna divna žena dolazila je u Jasenovac. To je bila Diana Budisavljević, Austrijanka iz Salcburga. Pošto je imala nemačke dokumente, mogla je slobodnije da se kreće i organizuje pomoć", ispričao je Kaurin.

Diana Budisavljević Foto: printscreen/youtube/ RTVGradiska

Govorio je o njenoj upornosti i preprekama sa kojima se suočavala u nastojanju da iz logora izvuče decu.

"Diana Budisavljević je, uz velike muke i prepreke, uspela da organizuje pomoć. Bila je uporna i uspela je da spase oko 10.000 dece", naveo je Kaurin, iznoseći svoju procenu.

Prema njegovim rečima, njen rad predstavlja jedan od najsvetlijih primera ljudskosti u vremenu velikog stradanja.

Transport u zakovanim stočnim vagonima

Nakon boravka u Jasenovcu, Kaurin je sa drugim zatočenicima prebačen u stočne vagone bez prozora. Njegovo svedočenje o tom putovanju bilo je jedno od najpotresnijih u emisiji.

"U Jasenovac je ušla kompozicija stočnih vagona i nas su potrpali unutra. Ako je vagon mogao da primi 80 ljudi, nas je bilo 160. Nabijali su nas jedne na druge. Bili smo bez vode, bez hrane, bez vazduha. Vagoni su bili zakovani", ispričao je.

Foto: dokumentacija Memorijalni centar Donja Gradina

Voz je krenuo prema Zagrebu, ali se često zaustavljao na sporednim kolosecima, gde su zatočenici satima čekali.

"Ne znam koliko smo putovali. To je bilo beskrajno dugo. Čekali smo i po osam sati da voz ponovo krene. Ne znam koliko je dana trebalo da pređemo 50 ili 60 kilometara", naveo je Kaurin.

Posebno mu je ostao u sećanju trenutak kada su vagoni otvoreni, najverovatnije na stanici Banova Jaruga.

"Kada su otkovali vagone, ispadalo je dosta mrtve dece. Pogušila su se unutra, bez hrane i vode. Onda su nam nemački vojnici iz svog voza bacali vojnički keks i konzerve" prisetio se.

Nakon dugog transporta, preživeli su raspoređivani po selima. Kaurin je sa majkom i mlađom sestrom dospeo u selo Toranj kod Pakraca, gde ih je prihvatila jedna srpska porodica.

Govorio je i o teškoj sudbini svog brata, koji je bio smešten kod ustaškog lokalnog starešine, ali i o pojedincima koji su tokom rata pokazali humanost. Među njima posebno pamti Hedviku, suprugu jednog domobranskog oficira, koju je mnogo godina kasnije ponovo posetio.

Povratak na pusta zgarišta i poruka za budućnost

Posle završetka rata, Kaurin se sa porodicom vratio u rodni kraj, ali tamo ih nije dočekao dom kakav su pamtili.

Na pitanje šta su zatekli po povratku, odgovorio je da je njihova kuća bila potpuno uništena.

"Knešpolje je bilo prah i pepeo. Kada smo došli, naša kuća bila je spaljena. Moj otac je planirao da otvori dućan, čak je već bila kupljena roba. Ali posle rata ništa od toga nije ostalo. Samo jedan ćošak kuće", rekao je Kaurin.

Njegov stric, ratni invalid iz Prvog svetskog rata, uspeo je da osposobi jednu prostoriju kako bi porodica imala gde da se skloni.

"Ne znam kako smo preživeli. U mom mestu 80 odsto muškaraca koji su živeli pre rata nije se vratilo. Oni koji jesu bili su invalidi ili teško narušenog zdravlja", naveo je Kaurin, iznoseći svoja sećanja na posleratno stanje u rodnom kraju.

Posebno je govorio o ženama koje su, uprkos gubicima, morale da nastave život i podižu decu.

"Divim se tim ženama koje su dovele decu iz zarobljeništva i ropstva na pusta zgarišta. Kako su ih odgajale, ja pojma nemam. I danas se čudim kako su uspevale", rekao je.

Ipak, Kaurin je uspeo da nastavi školovanje i izgradi profesionalni život. Radio je kao profesor i inženjer, a i u poznim godinama ostao je posvećen čitanju.

"Mene održava čitanje. Skoro 70 godina sam član biblioteke. Na svakih dvadesetak dana uzimam po nekoliko knjiga. Ne mogu da provedem dan, a da ne pročitam makar jednu stranicu", ispričao je.

Kaurin je za kraj istakao da je više puta predlagao da u školama i drugim ustanovama održi predavanja o svom iskustvu kako bi mlađe generacije znale više o stradanju u Jasenovcu.

"Nudio sam se nekoliko puta da u školama ili nekim centrima održim makar jedno kraće predavanje o Jasenovcu. Važno je da se o tome govori", poručio je.

Kurir/Blic/K1