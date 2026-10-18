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Ima tako nekih ljudi, energija, jednostavno znakova pored puta koji vam u trenutku otvore oči i baš tada jednostavno saznamo šta bi trebalo da uradimo! Uglavnom ne treba na silu tražiti znak, on se pokaže sam, kao reči neke pesme, ili - podržavalac "studentske liste" u dugačkoj bundi, sa prozirnom bluzom i dubokim "V" izrezom.

Ne, nije, podržavateljka sa "V" izrezom. PodržavalaAC. Tako je. Muški rod.

Ali ne, ozbiljno smo shvatli poziv ovog dečka koji poručuje da dolazi iz Milana (da, kao ona top manekenka iz "Mi nismo anđeli") i prelazi preko 1.000 kilometara da bi glasao na izborima za "studentsku listu".

Ma ne prelazi peške, ko je to rekao?! A kažete kako smo mi rekli! Ma ne. On to kaže.

Naravno da će kolima ili avionom, ali kad se kaže da PRELAZI, pa to onako baš herojski zvuči, kao top menekenka u Milanu kad prelazi preko piste na fešn viku.

A što smo navalili s tom manekenkom? Pa dobro inspirisao nas je ovaj Lazar.

Čovek se ozbiljno spremio za 25. oktobar. On zna šta će obući tog dana: dugačku bundu, belu košulju - opa, raskopčanu do struka - farmerke zvoncare iliti "flare jeans", ima i mečing tašnu, a svima savetuje "Vadite babine bunde iz ormara"!

I sve to uz taj pokret, i pogled preko ramena...

No aj sad stvarno ozbiljno!

Lazar nas je de-fi-ni-ti-vnoo ubedio da izađemo na izbore.

E Lazo! I stavi ruzmarin u tašnu, nek ti večno miriše!