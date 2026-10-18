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Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju sedam sati na izlaz.

Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju dva sata na izlaz.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ni za teretna, ni za putnička vozila.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Auto-moto savez Srbije.

Tokom popodneva i večeri, zbog završetka vikenda, očekuje se veći broj vozila na prilazima gradovima i na glavnim putnim pravcima.

Na deonicama sa radovima su moguća zadržavanja. Vremenske prilike biće povoljne za vožnju, ali AMSS podseća da je potrebno prilagoditi brzinu stanju kolovoza i uslovima na putu.

Kurir.rs/Tanjug/Beta

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