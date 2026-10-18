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Gostujući u emisiji "Neispričano" autorke i urednice Jelene Pejović, Aleksandar Vučić osvrnuo se na razvoj zemlje i promene u društvu, naglasivši da je ponosan na ostvarene rezultate, čak i u situacijama kada te iste projekte koriste oni koji se oštrom politikom protive njegovom radu.

- Srećan sam što se ljudi voze prugama koje smo mi izgradili, rekao je Vučić, navevši kao konkretan primer uspeha i uspostavljanje direktne avionske linije Beograd - Njujork.

Kako je objasnio, ta linija je u početku donosila finansijske gubitke, ali je vremenom postala jedan od najprofitabilnijih segmenata poslovanja kompanije Er Srbija.

- Radili smo danonoćno da obezbedimo tu liniju, iako smo znali da će u početku doneti gubitke. Danas je to jedna od najprofitabilnijih linija Er Srbije. Borili smo se za nju, uradili sve to.

Foto: Marko Karovic

Anegdota sa leta za Njujork

Ilustrujući svoj stav o napretku infrastrukture, Vučić je podelio anegdotu sa jednog leta za Njujork, gde je razgovarao sa mladim putnikom koji je pokazivao odbojnost prema njemu.

- Ja ga pitam: 'Sine, a šta sam ti to toliko loše u životu uradio?' On kaže: 'Ne bih da razgovaram sa vama.' Ja kažem: 'Okej, hvala. Drago mi je samo i srećan sam što bi da se voziš avionom i linijom koju sam ti ja obezbedio, nije neko drugi. I hvala ti na tome' - ispričao je Vučić i dodao da ga je taj susret uprkos svemu učinio srećnim, jer pokazuje da mladić koristi direktne rezultate rada njegovog tima.

Slične emocije, prema njegovim rečima, izazvale su i poruke studenata tokom ranijih demonstracija, kada su naveli da brzim vozom dolaze na skupove protiv vlasti.

- Bio sam najsrećniji, baš mi je bilo simpatično kada su krenule studentske demonstracije i kada su napisali: 'Vučiću, hvala ti što si nam izgradio prugu da lako možemo da dođemo da protestujemo protiv tebe.'

"Sve se gradi novcem građana, ali zašto toga nije bilo ranije?"

Odgovarajući na kritike i česte primedbe u javnosti da se svi putevi, pruge i kapitalni projekti finansiraju novcem poreskih obveznika, Aleksandar Vučić je istakao da ta činjenica nije sporna, ali da se ključno pitanje odnosi na sprovođenje i političku volju u prošlosti.

- Pa uvek je za naše pare. Kroz celu našu istoriju je za naše pare. Samo vas pitam: A što te brze pruge nije bilo 70 godina ranije? A što nije bilo nijednog naučno-tehnološkog parka deset godina ranije?

A što nije bilo ovoliko autoputeva 70 godina ranije? A što nam Srbija nije rasla ovakvom brzinom kao što sada raste u prethodnih 70 godina? - zaključio je Vučić.

Foto: Marko Karovic

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Kurir.rs

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