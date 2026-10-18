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Incident u Majdanpeku, koji je zabeležen na video-snimku koji se širi društvenim mrežama, obeležile su uvrede i agresivno ponašanje muškarca koji je verbalno napadao članove Srpske napredne stranke (SNS).

Kao što se vidi na snimku, blokader je u alkoholisanom stanju prilazio okupljenim aktivistima SNS-a, psovao i upućivao im uvrede, zbog čega je na kraju udaljen od prisutnih.