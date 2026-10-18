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- Predivni trenuci i divna druženja, ponekad i ja moram da budem fotograf, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija prikazavši simpatične trenutke sa druženja sa građanima Srbije koje dosad niste videli.

Gde god da se pojavi, traži se selfi više pa osim slikanja, Vučić, kako sam kaže, ponekad mora da bude i fotograf! Da rotira kameru, namesti telefon za slikanje...

Podsetimo, Aleksandar Vučić posetio je Zbor Krajišnika u Kovilovu, gde je obišao štandove i razgovarao sa okupljenim građanima. Tokom obilaska, ratni veterani su ga srdačno pozdravili, uručili mu poklone, pozvali na rakijicu i poručili mu da je njihov brat.

Vučiću je jedna grupa krajišnika u narodnim nošnjama zapevala:

- Oj Vučiću naše desno krilo, sve ti zdravo i veselo bilo - zapevali su Krajišnici, a zatim mu je gospodin koji je vodio pesmu rekao: "Srpski da te poljubim predsedniče".

"Predsedniče, a ja bih želela s vama da se slikam"

Baka sa početka videa nedavno je pobrala simpatije širom Srbije kad je Vučiću rekla: "Predsedniče, a ja bih želela s vama da se slikam".