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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", posetio je Zbor Krajišnika u Kovilovu, gde je obišao štandove i razgovarao sa okupljenim građanima. Tokom obilaska, ratni veterani su ga srdačno pozdravili, uručili mu poklone, pozvali na rakijicu i poručili mu da je njihov brat

Vučiću je jedna grupa krajišnika u narodnim nošnjama zapevala:

- Oj Vučiću naše desno krilo, sve ti zdravo i veselo bilo - zapevali su Krajišnici, a zatim mu je gospodin koji je vodio pesmu rekao: "Srpski da te poljubim predsedniče".

Aleksandar Vučić Foto: Screenshot Informer TV

Aleksandar Vučić Foto: Screenshot Informer TV

Aleksandar Vučić Foto: Screenshot Informer TV

Nakon toga, Vučić je nastavio obilazak, razgovarao sa građanima, fotografisao se sa svima koji su to tražili, a sa jednim od Krajišnika je i obarao ruke.

Potom se sa bine obratio prisutnima, zahvalivši im se na radu, trudu i nesebičnoj podršci svojoj matici Srbiji, te najavio rešavanje stambenog pitanja za izbegličke porodice do kraja marta.