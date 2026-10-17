"OJ VUČIĆU NAŠE DESNO KRILO, SVE TI ZDRAVO I VESELO BILO!" Krajišnici priredili emotivan doček Vučiću u Kovilovu: "Srpski da te poljubim, predsedniče!"
- Aleksandar Vučić posetio je Zbor Krajišnika u Kovilovu, gde su ga ratni veterani i okupljeni građani dočekali pesmom, poklonima i pozivom na rakiju.
- Tokom obilaska razgovarao je sa ljudima, fotografisao se i obarao ruke sa jednim Krajišnikom, a potom im se zahvalio na podršci Srbiji.
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", posetio je Zbor Krajišnika u Kovilovu, gde je obišao štandove i razgovarao sa okupljenim građanima. Tokom obilaska, ratni veterani su ga srdačno pozdravili, uručili mu poklone, pozvali na rakijicu i poručili mu da je njihov brat
Vučiću je jedna grupa krajišnika u narodnim nošnjama zapevala:
- Oj Vučiću naše desno krilo, sve ti zdravo i veselo bilo - zapevali su Krajišnici, a zatim mu je gospodin koji je vodio pesmu rekao: "Srpski da te poljubim predsedniče".
Nakon toga, Vučić je nastavio obilazak, razgovarao sa građanima, fotografisao se sa svima koji su to tražili, a sa jednim od Krajišnika je i obarao ruke.
Potom se sa bine obratio prisutnima, zahvalivši im se na radu, trudu i nesebičnoj podršci svojoj matici Srbiji, te najavio rešavanje stambenog pitanja za izbegličke porodice do kraja marta.
(Kurir.rs)