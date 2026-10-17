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Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, posetio je danas Zbor Krajišnika u Kovilovu.

On je na Instagramu podelio i divnu scenu susreta sa jednom devojčicom.

- Živeo predsedniče - povikala je ona iz očevog naručja kada ga je videla.

Ona mu je dala poklon, na šta joj je Vučić poljubio ruku.

- Zaboravila sam šta mi je tata rekao - rekla je ona, na šta je majka poručila: "Kako si rekla, Vučić je naš? Car!"

Devojčica ga je potom poljubila u obraz, i mahala mu sa osmehom.

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