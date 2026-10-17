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Prema zvaničnim procenama Policijske uprave u Novom Sadu, na skupu održanom na Trgu slobode prisustvovalo je oko 110.000 građana, a prema saopštenim podacima, skup je protekao mirno, bez incidenata.

Barac o tragediji u Novom Sadu

Govoreći o tragediji koja je potresla Srbiju, Kruna Una Mitrović upitala je Srđana Barca da li očekuje da će krivična odgovornost biti utvrđena i da li bi presuda mogla da doprinese pomirenju u društvu.

Barac je istakao da je važno razlikovati pravnu odluku od osećaja pravde, jer, kako je objasnio, postupak mora biti sproveden u skladu sa zakonom, a da to ne znači nužno da će svi smatrati da je pravda zadovoljena.

"Imali smo izborni predmet koji se zvao 'Pravo i pravda' i voleo bih da postane obavezan, a ne samo izborni, jer tu je moglo da se čuje puno filozofskih rasprava o tome kako doći do pravde, do tih nekih instituta. U jednom trenutku nešto može biti u skladu sa pravom, ali pitanje je da li je pravedno. Sve instance treba da se zadovolje da bi onda neko mogao da kaže da je sve u redu. Ali ni to ne znači da će to biti pravedno", rekao je Barac.

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

On je naglasio da je tragedija u Novom Sadu od samog početka trebalo da bude povod za zajedničko insistiranje na istini i odgovornosti, a ne za produbljivanje političkih podela.

"Od početka te nesreće govorim da to nije prostor za podele. Mislim da ne postoji niko ko podržava vlast ili opoziciju, a da nije želeo da se dođe do istine. Nužno je da odgovaraju oni za koje postoje dokazi da su učestvovali u tome."

Barac je dodao da pitanje odgovornosti ne treba posmatrati isključivo kroz neposredne učesnike, već i kroz okolnosti koje su dovele do tragedije. Prema njegovim rečima, potrebno je ispitati i širi sistem u kojem se, kako je naveo, dešava da se dokumentacija i stručni nadzor svode na formalnost.

"Možemo da tražimo mnogo dublje razloge: ko je neposredno učestvovao, ali i ko je posredno odgovoran? Ko je doprineo tome da u inženjerskoj struci, a to svi znaju, često se pečati samo daju za nadzor ili za druge stvari, a da se posao ne uradi do kraja? Kako smo došli do toga? Ko je odgovoran? Da li je odgovoran pojedinac ili je odgovorno celo društvo koje je reklo: 'Pa svi to tako'?"

"Treba da odgovaraju i oni koji učestvuju u rušenju obrazovanja"

U nastavku razgovora Barac je ukazao na značaj obrazovanja, profesionalnog integriteta i odnosa prema pravilima, navodeći da se posledice takvih obrazaca ponašanja mogu videti i u svakodnevnom životu.

"Pravedno bi bilo da odgovaraju svi oni koji su učestvovali u tome da nam se sistem obrazovanja uruši, jer je sistem obrazovanja bio ključ. Kultura integriteta se izgubila."

Govoreći o korupciji, Barac je ocenio da se ona ne može iskoreniti preko noći i da odgovornost za takvo stanje ne treba posmatrati samo kroz jedan događaj ili jedan vremenski period.

"Došli smo do države u kojoj se korupcija odomaćila u potpunosti, u kojoj se i kriminal odomaćio. To ne može da se izleči u jednom danu, za dva ili tri dana, niti možemo da kažemo da je samo današnji trenutak odgovoran za to."

Kao primer je naveo praksu darivanja nastavnika, koja se, kako je objasnio, kroz vreme menjala, ali je suština ostala ista.

"Učiteljica je nekada dobijala patku, gusku, posle toga prase, a danas parfem ili neke druge stvari. Ali to je sve vrsta korupcije. Jer, ukoliko učiteljica tvoje dete gleda bolje zato što si odneo gusku, patku ili danas parfem, situacija je ista. Ako dete koje nema tatu koji može da kupi gusku, patku ili parfem nema jednak tretman kod učiteljice, nastavnice ili profesorke, ono je suštinski diskriminisano."

Prema Barčevim rečima, takve situacije utiču na to kako deca od najranijeg uzrasta razumeju društvo i pravila koja bi trebalo da važe jednako za sve.

04:34 "ZNALI SMO DA ĆE BITI VIŠE OD 100.000 LJUDI" Bratislav Jugović u "Pulsu Srbije vikend" o veličanstvenom skupu u Novom Sadu: "Građani znaju na čemu su sa nama" Izvor: Kurir televizija

O veličanstvenom skupu u Novom Sadu

Druga tema emisije bio je veliki skup liste "Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu, održan na otvorenom, na Trgu slobode. Kruna Una Mitrović podsetila je da su opozicione stranke ranije govorile o bezbednosnim razlozima zbog kojih je prethodni skup u gradu bio otkazan, pa je upitala Jugovića kako komentariše činjenicu da je ovaj skup protekao mirno.

Jugović je rekao da je veliki odziv građana bio očekivan, navodeći da je stranka procenjivala da će skupu prisustvovati više od 100.000 ljudi.

"Koja hala ili koji objekat može da primi taj broj ljudi? Naša procena bila je da će biti najmanje 100.000 ljudi. Mi smo to i očekivali, nije to za nas bilo ništa neočekivano. U političkom smislu smo velika snaga i dobra organizacija. Imamo kontinuitet, i to skoro na svakom gostovanju govorim."

Prema njegovim rečima, kontinuitet u politici omogućava da se podrška ne menja naglo, dok je, kako je ocenio, druga strana ranije imala veliki talas interesovanja koji je u međuvremenu oslabio.

"Kad neko ima kontinuitet, on postepeno raste ili postepeno pada. Ne može ni naglo da poraste niti naglo da padaju rejtinzi, očekivanja i podrška. Neko ko ima hajp, kao što ga je imala druga strana, sada ga više nema. Oni su sami to upropastili."

Bratislav Jugović, član GO SNS. Foto: Kurir Televizija

Jugović je istakao da SNS svoju politiku, kako je rekao, zasniva na organizaciji i kontinuitetu, kao i na pravcu za koji građani znaju šta podrazumeva.

"Mi svoj pravac možemo da menjamo u nijansama, ali ne možemo da ga menjamo drastično. Ne možemo danas da mislimo jedno, a sutra drugo. Građani znaju na čemu su sa nama. Znaju da ćemo graditi bolnice, škole, renovirati škole, praviti puteve, dovoditi investitore, da nećemo uvoditi sankcije Rusiji, da ćemo imati najbolje moguće odnose u istoriji sa Sjedinjenim Američkim Državama i da nećemo biti briselska pudlica."

On je dodao da, prema njegovom mišljenju, deo birača koji nije u potpunosti zadovoljan SNS-om ipak može da se opredeli za tu stranku zbog toga što smatra da zna kakvu politiku može da očekuje.

"Umereni birač razmišlja ovako: mnogo toga mi se možda ne dopada kod SNS-a, mnogo toga oni moraju da promene, ali sa njima znam na čemu sam. Pa neću valjda da dozvolim da Novi Sad bude grad u kojem pobeđuje Dinko Gruhonjić i da njegova politika bude gospodar Novog Sada? Ako mi se nešto i ne sviđa kod naprednjaka, daću im još jednom šansu."

Jugović je ocenio da je i to jedan od razloga zbog kojih su, kako tvrdi, pojedini Novosađani koji su se ranije dvoumili izašli na skup i pružili podršku listi "Ujedinjena Srbija".

1/8 Vidi galeriju Skup liste "Ujedinjena Srbija" na Trgu slobode Foto: Kurir

"Da smo miting organizovali u zatvorenom prostoru, govorili bi da se plašimo"

Na pitanje zbog čega je skup održan na otvorenom, umesto u hali Spens, Jugović je odgovorio da je procena broja učesnika bila ključna za izbor lokacije.

"Mi smo ozbiljna organizacija, imamo dobra predviđanja i znali smo da će biti više od 100.000 ljudi. Naravno da smo skup organizovali na otvorenom. Da smo to organizovali na nekom zatvorenom prostoru, bilo bi da postoji zebnja, strah, da ne smemo na ulicu i tako dalje."

On je istakao i da je skup, prema dostupnim informacijama, protekao mirno, bez incidenata, što je naveo kao važan detalj u kontekstu ranijih rasprava o bezbednosti političkih skupova u Novom Sadu.

Jugović je potom govorio o dolasku slovačkog premijera Roberta Fica na skup, ističući da taj dolazak smatra značajnim zbog političkog položaja Srbije i odnosa sa evropskim državama.

"Juče je Aleksandar Vučić bio običan građanin Republike Srbije, bez bilo kakve funkcije. A tom običnom građaninu došao je premijer jedne zemlje Evropske unije. Nijedan drugi običan građanin nema takvu situaciju, da mu na skup dođe u goste premijer Slovačke Robert Fico", rekao je Jugović u emisiji "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji.

Kurir.rs