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Poznata američka desničarska aktivistkinja Valentina Gomez, koju na društvenim mrežama prati oko 700.000 ljudi, oglasila se na mreži Iks i poslala moćnu i direktnu poruku građanima Srbije uoči ključnih izbora 25. oktobra.

Gomezova je uporedila delovanje blokaderske liste sa ozloglašenom ekstremističkom organizacijom Antifa u SAD i pružila punu podršku Aleksandru Vučiću:

- Srbija održava najbitnije izbore 25. oktobra i pokret anarhista koji se predstavlja kao "studentska lista" napunio je zemlju nasiljem, blokadama i terorisanjem svojih sugrađana. Ovo je ista stvar koju je Antifa uradila ovde u Americi, ali se Aleksandar Vučić bori za interese Srbije, tako što nije uveo sankcije Rusiji, nepriznavanjem lažne države Kosovo i imajući odlične diplomatske odnose sa Evropom, Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama - istakla je Gomezova.

Američka aktivistkinja je na kraju poslala jasnu poruku narodu Srbije šta ga čeka ukoliko anarhisti dođu na vlast: