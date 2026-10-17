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U Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu održan je pomen i odana počast generalu Nebojši Pavkoviću.

Pomenu su prisustvovali članovi porodice, prijatelji, saborci i brojni poštovaoci, među kojima su bili i nekadašnji ministar odbrane Aleksandar Vulin, reditelj Dragoslav Bokan, akademik Kosta Čavoški, kao supruga Glorija i ćerka Marija.

U ime porodice prisutnima se obratila supruga generala, Glorija Pavković, istakavši da je Nebojša ceo život posvetio Srbiji i porodici:

- On je iza sebe ostavio Srbiju koju je voleo i kojoj je posvetio ceo svoj život. Sve ostalo je manje važno, jer ja znam da smo mi sada u Srbiji za koju se Nebojša borio. Iza sebe je ostavio šestoro dece, unučiće, i to je ono što je za njega bilo najvažnije — da se mi sećamo i ponosimo svojim ocem i svojim dedom, to nam je ostavio u amanet. Sigurna sam da su njegova deca ponosna na oca, jer imaju i zašto, a vreme će pokazati koliko je on za ovu Srbiju učinio i koliko ste svi vi koji ste ga se setili, došli. Žao mi je što tu nema još ljudi koji bi svakako trebalo i morali da budu tu da se zahvale Nebojši, ali njima na čast, hvala.- rekla je Glorija okupljenima.

1/51 Vidi galeriju Pomen generalu Nebojši Pavkoviću Foto: Ilija Ilić

U ime 23. klase Vojne akademije obratio se Spasoje Mučibabić, podsetivši na njihove vojne početke i monografiju posvećenu ratnim dešavanjima.

- Uvaženi prijatelji, poštovaoci i drugovi generala Pavkovića. Mi smo 1966. godine došli na Vojnu akademiju, 23. klasu, koja je prvi put u školovanju bila četvorogodišnja i koja je našoj vojsci podarila 430 mladih potporučnika, među kojima je u samom vrhu bio i Nebojša Pavković. O njemu i njegovoj vojničkoj karijeri dosta je govoreno i napisano, ali mi smo kao generacija odlučili i napisali jednu knjigu koja je oličenje trenutne situacije i rata u Srbiji koji još traje. To je napisano zajedno sa velikim borcem za pravdu, advokatom Aleksićem. Ovu knjigu smo podarili našem drugu, a odbor koji je formiran cele godine sprovodi određene aktivnosti na obeležavanju - rekao je Mučibabić.

Vulin: Pavković je heroj

Nekadašnji ministar odbrane Aleksandar Vulin naglasio je da Pavkovića i njegovu generaciju treba pamtiti po otporu NATO agresiji, izrazivši ponos što je tokom svog mandata objavio njegova sabrana dela:

- Mi treba da ga pamtimo, jer on je to zaslužio. On nije bio samo jedan od, bio je predvodnik jedne generacije koja se suprotstavila NATO paktu, koju ćemo pamtiti kao zlatnu generaciju u istoriji srpskog naroda. Nebojša Pavković nije ratni zločinac, on je heroj. Veoma sam ponosan što sam kao ministar odbrane imao tu čast da izdam sabrana dela Nebojše Pavkovića. I tada su se ambasadori bunili, govorili da to ne smemo da radimo i da je to smetnja za naše evropske integracije, a to ostaje iza svih nas, kao što i njegova dela ostaju iza svih nas - rekao je Vulin za Kurir.

00:22 Pomen generalu Pavkoviću, govor sveštenika Izvor: Kurir

Reditelj Dragoslav Bokan, nekadašnji Pavkovićev savetnik, ukazao je na njegov istorijski značaj i doprinos odbrani otadžbine:

- Jedna od najčudesnijih stvari je kad smrću pobeđuješ neprijatelje. Saborci generala Pavkovića su svojom smrću uspeli da odbrane otadžbinu, a sada ovih godina, on i njegov podjednako poznati saborac, takođe đeneral kao i on, Ratko Mladić, predstavljaju one čija je smrt ujedinila Srbe, spojila ono što je bilo nespojivo, izlečila neke razore među nama i uspela da makar na trenutak svi budemo zajedno deo jedne otadžbine koju valja braniti. U tom smislu i Ratko i Nebojša su simbol te neke drugačije, ujedinjened Srbije o kojoj svi sanjamo, a on je sigurno najuspešniji srpski vojskovođa u drugoj polovini 20. veka. Bio sam njegov savetnik posle 5. oktobra i svedok sam užasnih napada na njega čitave grupe ljudi koji su zloupotrebljavali taj trenutak i pokušali da mu skinu, ne bih rekao krunu sa glave, nego zasluženi lovorov venac. I evo, vreme je došlo da se sve vraća na svoje i da on polako zauzima ono mesto koje mu i pripada. Na istom ovom groblju sahranjeni su i đeneral vojvoda Putnik i vojvoda Mišić, a zajedno sa njima i general Nebojša Pavković, moj prijatelj i čovek kojem sam se divio - rekao je Bokan za Kurir.

00:13 Opelo na pomenu generalu Nebojši Pavkoviću Izvor: Kurir