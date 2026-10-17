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Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa Marinika Tepić je otvoreno kazala da u izbornoj noći i u danima koje će uslediti može doći do eskalacije nasilja, ali da oni ne kontrolišu situaciju više i da se sa tim pitanjem treba obratiti Studentskoj listi!

Na pitanje voditelja da li postoji plan da se građani zaštite od potencijalnih incidenata tokom izborne noći ili narednih dana, Tepićeva je izrekla zabrinjavajuće reči koje mogu da sugerišu sugerišu da blokaderi spremaju krvavi scenario.

- Ne bih volela da se taj dan završi, ili neki sledeći, da se nekom kući ne vrati sestra, brat, majka, otac, dete, zato što mi nismo bili spremni da drugačije koordinišemo celu situaciju. I ja bih naravno najviše volela da prođe sve bez toga - rekla je Tepićeva za BBC na srpskom, pa nastavila:

- Nisam sigurna da će tako biti, ali moram da kažem da nisam ni adresa za vaše pitanje, ili naša koalicija, zato što mi ne kontrolišemo koaliciju koja nije više dominantna kao na nekim prethodnim izborima. Sada je to "studentska lista", "studentski pokret". Mislim da bi trebalo njih da pitate šta oni planiraju.