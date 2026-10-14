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Kampanju zastrašivanja građana i sejanja panike predstojećim "haosom" posle izbora 25. oktobra, blokaderi su započeli još od dana zakazivanja izbora, a takve mračne poruke slušali smo i ranije. No, kako se približava izborni dan, retorika se zaoštrava, pa se građanima Srbije poručuje da ih čak čekaju i "reke krvi"!

Naime, analitičar Boban Bogdanović je u razgovoru za sarajevski portal "Slobodna Bosna" najavio upravo "potoke ljudske krvi" i "neizbežan građanski rat".

- Posledice bi mogle biti dramatične. Kada se politička volja vlasti postavi iznad izborne volje građana, sukob može da izmakne kontroli, a cena takvog scenarija mogla bi biti i potoci ljudske krvi i neizbežan građanski rat - rekao je Bogdanović.

Da građani Srbije nemaju zbog čega da budu uplašeni, naprotiv, mogu biti sasvim mirni i sigurni da država neće dozvoliti ni približno sličan scenario, poručio je doskorašnji predsednik i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić.

- Odavno se ne bojim nemira. Plašite mečku rešetom. I ako ih bude, biće brzo okončani. Najsrećniji bih bio da ne bude nikakve i ničije intervencije. Ali vi morate da razumete: njih se skupi 10 i 20, nas se skupi 10.000, pa bi oni kao da napadaju. Policija njih štiti i čuva sve vreme. A onda oni nasrću kao na štitove i vizire policajaca i tako dalje. Država je konsolidovana, država je ozbiljna, važno je ko će kako da glasa - kazao je Vučić u gostovanju na RT Balkan.

Nezapamćeno

Da nema nikakve sumnje da će država zaštititi mir i stabilnost svih građana smatra stručnjak za bezbednost prof. dr Miroslav Bjegović.

- Bezbednosne institucije će sankcionisati svakog onog ko bi primenio nasilje, a upravo takvi su pod lupom bezbednosti. Naš sistem bezbednosti je podigao viši nivo obaveštajne zaštite i sajber bezbednosti, s obzirom na to da imamo upliv stranih službi u sam izborni proces. Sistem nacionalne bezbednosti radi ono što treba i radi se na preventivnom delovanju, koje će trajati do samog izbornog procesa. Građani Srbije nemaju razloga za strah, ništa se loše ne može desiti, jer će država da reaguje na svaku pomisao ugrožavanja bilo čije bezbednosti ili izazivanja nemira i nasilja na ulicama, prvenstveno Beograda. Ovog puta, šta god da su zamislili, sigurno neće proći - poručio je Bjegović.

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

On objašnjava da iza ove kampanje zapravo stoji nezapamćen politički marketing i psihološki rat usmeren protiv građana i institucija.

- Taktika zastrašivanja koja dolazi od strane blokadera prema svim građanima koji smatraju da će svoj glas dati "Ujedinjenoj Srbiji" predstavlja nezapamćen politički marketing. Ovo zastrašivanje nije upućeno samo prema građanima, već i prema institucijama poput MUP-a, gde se komandirima takođe upućuju poruke da ne smeju da reaguju na bunt koji planiraju po završetku izbora. Ovde se prepoznaju obrisi psihološkog rata gde je cilj uticati na birače. Ovi domaći su samo izvođači radova pod kapom indoktrinacije stranog faktora koji Srbiji ne želi dobro. Ta zamisao neće uspeti, jer građani Srbije dobro znaju kome će dati poverenje i znaju ko će da brine o njihovoj bezbednosti - zaključio je Bjegović.

Ko je Boban Bogdanović zvani Pacov?

Boban Bogdanović koji je najavio "reke krvi" u Srbiji postao je poznat po jezivim pozivima na ubistvo Aleksandra Vučića, kao i skandaloznim izjavama u kojima tvrdi da "Vojvodina nije Srbija" i da će Vojvodina biti federalna parlamentarna republika i srce Evropske unije i NATO-a.

Foto: Kurir

Pre tri godine osvanuo je i u prištinskoj štampi na albanskom jeziku koja je objavila kompromitujući snimak na kojem je, kako je tada navedeno Boban Bogdanović zvani Pacov.

U to vreme želeo je da bude savetnik tzv. premijera Aljbina Kurtija. Inače, odranije je poznat kao jedan od Srba koji politički sarađuje sa Kurtijem. Bogdanović otvoreno podržava kosovsku državnost i zalaže se za integraciju tzv. Kosova u međunarodne organizacije (UN, NATO, EU).