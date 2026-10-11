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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za budućeg premijera Srbije gost je emisije "Hit tvit" na TV Pink.

Gosti emisije su: Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Goran Šarić, istoričar, Vukša Dragović, lider "Srpskih suverenista", Snežana Petrović, urednica Jutarnjeg programa na TV Kurir i Gordana Uzelac, novinarka TV Pink.

Foto: Pink

- Dobro veče vama i svim vašim gledaocima - rekao je Vučić uz gromoglasan aplauz publike.

O predizbornoj kampanji, političkim protivnicima, osporavanjima

Vučić je govorio o predizbornoj kampanji, političkim protivnicima i osporavanjima sa kojima se suočava.

- To nije politička taktika, to je težak naporan i mukotrpan rad. Dok sam bio predsednik, obilazeći Srbiju morate da saslušate ljude, svakog čoveka, to je vaša obaveza, dužnost, to je neretko teško, mi neretko nismo uradili svoj posao, grešili smo naravno. Naši ljudi na lokalu se ponekad ponašaju kao lokalne kabadahije, i zbog takvih stvari ljudi nekad ne vide širu sliku, a to je da je Srbija drugačija, jer je napredovala, ali ti ljudi koji se suočavaju s tim malim problemima ne žele to da sagledaju, i onda je taj posao mnogo teži nego što izgleda. Zašto drugi ljudi taj posao ne rade? Tuku se oko zastava, mikrofona, niti ko zna šta bi rekao, niti šta bi ponudio, a ovo je pre svega odnos marljivosti. Taj posao, neki od ovih ljudi kad idu od vrata do vrata, i oni to rade bez novca i jer vole političku organizaciju kojoj prpadaju, imaju ideale, pitajte njih koliko je teško kad idu od vrata do vrata. Najteži posao, jer ne znate kakva je priroda čoveka koji će da ih dočeka. Ali briga o ljudima je nešto od najvećeg značaja i što mora da se promeni.

Foto: Pink

Rekao je da će se, ukoliko dobije poverenje građana i postane predsednik Vlade, posvetiti rešavanju svih problema građana.

Istakao je da je bitno da se u naredne četiri godine pre svega reši problem vodosnabdevanja.

- Danas sam bio u Zrenjaninu, narod će da okrivi mene, ne Novi Sad. Tamo ima magnetna rezonanca i ona se svaka tri dana navodnko kvari.Ja prihvatam da sam sam za to kriv, uložili smo stotitine miliona evra u KC Srbije. Nas će Tiršova 2 sa opremom skoro 200 miliona. Bojićeva klinika 250 miliona. KC u Nišu isto. Uradili Leskovac, Vranje, nije dovoljni, ja sam pogrešio, svakom mestu je trebalo dati po 10 miliona u svakom mestu bi bila magnetna rezonanca. Skenere, mamograf i svi da imaju istu uslugu. Morali smo da vodimo računa, ne samo da napravimo nešto što je sjajna slika, nego da bolje rasporedimo. Izračunali smo milijardu i trista miliona evra da uradimo 69 bolnica. Planiram da za 5 okruga na jugu i na 3,5 okruga na istoku napravimo specijalne programe.

- Koliko god ulažete, oni najviše zaostaju. Niš je prvi put dostigao prosečnu platu od 1.000 evra. Sve ispod Niša, oko Niša, nema toliko. Sve u okolini Bora je neuporedivo manje od Bora, koji ima platu odmah ispod Beograda. Mi ćemo da otvorimo pogone u Rekovcu i Novoj Varoši za dva dana. Ljudi da rade i bore se na terenu, da budu brže smenjivi nego što su sada.

- Trebalo je da uradimo to da svaki dom zdravlja mora da bude čist i da ima 3 ta uređaja. U malim opštinama me pitaju, nemaju stomatologa, lekara za ambulante. Ti ljudi moraju da budu dodatno plaćeni. Moramo da razgovaramo o problemima. Ti problemi realno postoje.

Foto: Printscreen TV Pink

Snežana Petrović, urednica Jutarnjeg programa na TV Kurir pitala ga je zar nije trebalo još ljudi da osluškuje te probleme, na šta je odgovorio:

- Vi znate kako je spora državna birokratija. Možda to neskromno zvuči, ali mislim da to mogu da razdrmam i unesem dozu živosti. Držaću tri sednice vlade dnevno, 3 puta ćemo dnevno da menjamo podzakonske akte, ako je to važno, i ako možemo neke "krive drine" da ispravimo. Do sad smo dali 50 odsto za prehrambenu industriju. Taj specijalni program za jug podrazumeva i turizam, podrazumeva poljoprivredu, mi da obezbedimo logističke centre. Do sad smo davali 50 odsto za prehrambenu i prerađivačku industriju, dajte da sad damo i 70 i 80 odsto da bismo napravili novu Srbijanku. Milion takvih stvari, potrebna je nova energija.

- Sledeće godine ćemo imati stopu rasta preko 4 odsto, biće veliko povećanje plata i penzija, samo je važno da sačuvamo stabilnost i da mi ne pravimo greške. Moramo da radimo još brže. Dakle, izašli smo iz lige regiona Zapadnog Balkana, deliki smo 3. ili 4. mesto sa S. Makedonijom po visini plata. Danas imamo najnižu stopu javnog duga. Ne možete se meriti sa BiH, oni nisu u Evrostatu. Danas Crna Gora i Makednija, Hrvatska i Slovenija imaju mnogo veću stopu javnog duga. Mnogo nižu stopu javnog duga imamo nego evropske zemelj. Da uđemo u krug i da se takmičimo sa Bugarskom i Mađarskom. To je već novi nivo, treba nam energija, iskustvo, znanje i potrebni su pre svega borci. Nikad nemate dovoljno ljudi. Uvek ćete da hvalite svoj tim, ljudi su problem svuda, na svakom mestu. Nikada dovoljno dobrih ljudi.

Goran Šarić - "Sledi nokaut"

- To je prednost. On će vas pobediti na svim izborima. On se nije naljutio, on se fokusira. Osam rundi trpimo pljuvanje, mržnju, sad dolazi nokaut - kaže Goran Šarić.

Foto: Pink

Vučić se potom osvrnuo na ekonomiju.

- Dokle god pričamo o ekonomiji, aplauz da dobijem neću, a meni je to strast. Stranci koji dolaze u Beograd su stvarno oduševljeni, samo ovi neće da priznaju jer oni nisu učestvovali u izgradnji bilo čega - rekao je Vučić.

- Ja sam ponosan, ali znam da smo mogli više.

- Mi za Nemačkom zaostajemo 600-700 godina - dodao je.

Vučić otkrio taktičku grešku blokadera

Vučić je rekao da veruje da će njegovi politički protivnici izgubiti izbore jer su, kako je naveo, napravili taktičku grešku usmerivši kampanju isključivo protiv njega, umesto da deluju šire.

- Zašto verujem da će da izgube izbore i koju su taktičku grešku napravili: Imali su veliku prednost, od svih službi koje sam imao na raspolaganju, znao sam ne mali deo stvari, ali da neko to sabere kao gospodin Dragović, to nisam video. Kad sam analizirao te pare, koje je Šolak dobio, shvatio sam kako je ogroman novac uložen u naše rušenje, zbog naše slobodarske politike, u kojoj mi donosimo nezavisne odluke od drugih faktora moći. Ali, ne zaboravite da nikome u regionu ne odgovara uspešnija Srbija. Kad imate uticaj od velikih sila, koje neće da trpe male, ostala je samo Srbija. Kako im je uspelo to u nekim drugim zemljama, očekuju to i ovde. I pošlo bi im za rukom da nisu napravili jednu taktičku grešku: Sve su usmerili na jednu tačku. Da su radili malo šire oko mene, a ne samo Vučić, pobedili bi. Ovako će da izgube, i to ne malom razlikom, zato što je mržnja loš saveznik.