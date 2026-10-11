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Blokader Mateja Nikolić, koji je u Nišu u sredu napao jednu mladu majku, a u subotu govorio na skupu tzv. "studentske liste" u Nišu, snimljen je u krajnje nesvakidašnjem izdanju tokom provoda u jednom klubu.

Dok N1 citira "studenta" i blokadera Mateju Nikolića i diže ga na pijedestal, on u slobodno vreme ima neke druge planove, pa se ovaj mladi i obrazovani čovek, navodna elita, zabavlja u vrlo neuobičajenom stilu.

Foto: N1

Ispod pogledajte snimak blokadera u noćnom provodu:

00:16 Blokader Mateja Nikolić u klubu Izvor: Kurir

Podsetimo, mlada aktivistkinja Srpske napredne stranke povređena je u sredu na stranačkom štandu u Nišu. Prema informacijama sa lica mesta, nakon ovog događaja uhapšen je Mateja Nikolić, jedan od najistaknutijih učesnika studentskih blokada u gradu.

Prema svedočenju prisutnih, **Nikolić je fizički nasrnuo na aktivistkinju SNS-a i odgurnuo je, nakon čega je devojka povređena**. Policija je reagovala, a Nikolić je, prema informacijama sa lica mesta, uhapšen.