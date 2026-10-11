SKANDALOZAN SNIMAK BLOKADERA U NOĆNOM PROVODU! Mateja Nikolić kog N1 hvali i diže na pijedestal uhvaćen u šokantnom izdanju (VIDEO)
Blokader Mateja Nikolić, koji je u Nišu u sredu napao jednu mladu majku, a u subotu govorio na skupu tzv. "studentske liste" u Nišu, snimljen je u krajnje nesvakidašnjem izdanju tokom provoda u jednom klubu.
Dok N1 citira "studenta" i blokadera Mateju Nikolića i diže ga na pijedestal, on u slobodno vreme ima neke druge planove, pa se ovaj mladi i obrazovani čovek, navodna elita, zabavlja u vrlo neuobičajenom stilu.
Ispod pogledajte snimak blokadera u noćnom provodu:
Podsetimo, mlada aktivistkinja Srpske napredne stranke povređena je u sredu na stranačkom štandu u Nišu. Prema informacijama sa lica mesta, nakon ovog događaja uhapšen je Mateja Nikolić, jedan od najistaknutijih učesnika studentskih blokada u gradu.
Prema svedočenju prisutnih, **Nikolić je fizički nasrnuo na aktivistkinju SNS-a i odgurnuo je, nakon čega je devojka povređena**. Policija je reagovala, a Nikolić je, prema informacijama sa lica mesta, uhapšen.
Kurir.rs