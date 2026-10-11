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Od 1. novembra počinje period u kojem se u Srbiji primenjuju pravila o zimskoj opremi.Vozači su dužni da imaju zimske pneumatike na sva četiri točka kada se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica. Ova obaveza traje do 1. aprila.

To znači da zimske gume nisu obavezne svakog dana tokom ovog perioda, već kada su ispunjeni propisani uslovi na putu. Ipak, vozačima se savetuje da vozilo pripreme unapred, jer se vremenske prilike mogu brzo promeniti.

Prema pravilima koja navode Agencija za bezbednost saobraćaja i Auto-moto savez Srbije, zimski pneumatici moraju biti postavljeni na sva četiri točka putničkog vozila. Kada se koriste kao zimska oprema, dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od četiri milimetra.

Od 1. novembra do 1. aprila, van naseljenih mesta, vozilo mora da ima i lance za sneg ili druga sredstva za povećanje prianjanja, namenjena pogonskim točkovima. Lanci se postavljaju kada to zahtevaju uslovi na putu i saobraćajna signalizacija. U naselju njihovo posedovanje nije obavezno prema ovom pravilu.

Zimske gume
Zimske gume i lanci Foto: Shutterstock

Kolike su kazne za nepoštovanje propisa

Prema važećem Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, za neposedovanje ili nepropisno korišćenje zimske opreme, u skladu sa članom 131, predviđena je novčana kazna od 5.000 dinara. Drugačije kaznene odredbe mogu se primeniti kada vozilo ne ispunjava propisane tehničke uslove, pa je važno razlikovati ove prekršaje.

Vozačima se savetuje da pre početka zimske sezone provere stanje i dubinu gazećeg sloja pneumatika, pripreme lance za sneg i prilagode brzinu i odstojanje uslovima na putu. Odgovarajuća oprema nije samo zakonska obaveza već i važan deo bezbedne vožnje.

Kurir.rs/ Srbija danas

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