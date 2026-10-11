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To znači da zimske gume nisu obavezne svakog dana tokom ovog perioda, već kada su ispunjeni propisani uslovi na putu. Ipak, vozačima se savetuje da vozilo pripreme unapred, jer se vremenske prilike mogu brzo promeniti.

Prema pravilima koja navode Agencija za bezbednost saobraćaja i Auto-moto savez Srbije, zimski pneumatici moraju biti postavljeni na sva četiri točka putničkog vozila. Kada se koriste kao zimska oprema, dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od četiri milimetra.

Od 1. novembra do 1. aprila, van naseljenih mesta, vozilo mora da ima i lance za sneg ili druga sredstva za povećanje prianjanja, namenjena pogonskim točkovima. Lanci se postavljaju kada to zahtevaju uslovi na putu i saobraćajna signalizacija. U naselju njihovo posedovanje nije obavezno prema ovom pravilu.

Zimske gume i lanci Foto: Shutterstock

Kolike su kazne za nepoštovanje propisa

Prema važećem Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, za neposedovanje ili nepropisno korišćenje zimske opreme, u skladu sa članom 131, predviđena je novčana kazna od 5.000 dinara. Drugačije kaznene odredbe mogu se primeniti kada vozilo ne ispunjava propisane tehničke uslove, pa je važno razlikovati ove prekršaje.