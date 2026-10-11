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Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević danas je na predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", održanom u novopazarskom Kulturnom centru, pozvao građane tog grada da na predstojećim izborima podrže politiku prosperiteta, mira, stabilnosti, ekonomskog razvoja, novih radnih mesta i boljeg života.

- Ako je neko mesto, neki grad prava adresa da se promoviše lista Ujedinjena Srbija, onda je to Novi Pazar - rekao je Vučević.

Istakao je da naziv liste, prema njegovim rečima, predstavlja odgovor na podele, mržnju, bes i nasilje.

- Ne jedni pored drugih, nego zajedno živimo jedni sa drugima - poručio je Vučević, dodajući da svako ima pravo na svoje običaje, kulturu, pismo, jezik i veru.

Govoreći o razvoju Novog Pazara i okolnih krajeva, naveo je da su u prethodnom periodu pokrenuti značajni projekti, među kojima je izdvojio Kliničko-bolnički centar i izgradnju putne infrastrukture.

- Ako je neko pokazao brigu za razvoj ovog kraja i ovog regiona, onda je to Aleksandar Vučić - rekao je Vučević.

Ocenio je da su izbori zakazani za 25. oktobar veoma važni za budućnost države i pozvao građane da glasaju za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

- Najbolji odgovor je olovkom i papirom. Najbolji odgovor je na biračkom mestu - poručio je Vučević, pozivajući građane da podrže listu sa rednim brojem jedan.

Govoreći o studentskoj listi, Vučević je kritikovao njene predstavnike zbog, kako je naveo, produbljivanja podela u društvu i blokade institucija.

- Razmislite vi svi, dragi građani, o vašim kućama, o vašim budžetima. Razmislite šta vam poručuju - rekao je Vučević.

Govoreći o porodici i odnosu među generacijama, poručio je da mlađi treba da poštuju starije, a stariji da svojim iskustvom savetuju mlađe.

- Mi moramo i za njih da spasemo državu - rekao je, govoreći o građanima koji, kako je naveo, ne razumeju posledice svojih postupaka.

Posebno je zahvalio ženama, ističući njihovu ulogu u porodici i društvu.

- Žene su uvek bile racionalnije, stabilnije, mirnije - rekao je Vučević, opisujući ih kao stub porodice i države.

Vučević je pozvao građane da izađu na izbore, poručujući da je zajedništvo, kako je naveo, ključno za budućnost Srbije.