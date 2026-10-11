"NE JEDNI PORED DRUGIH, NEGO ZAJEDNO!" Vučević zapalio prepun Novi Pazar: Naš odgovor na mržnju i blokade je olovka u ruke 25. oktobra!
- Miloš Vučević je u Novom Pazaru pozvao građane da na izborima 25. oktobra podrže listu 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'.
- Poručio je da je odgovor na podele, mržnju i blokade zajedništvo, mir i glasanje na biračkom mestu.
Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević danas je na predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", održanom u novopazarskom Kulturnom centru, pozvao građane tog grada da na predstojećim izborima podrže politiku prosperiteta, mira, stabilnosti, ekonomskog razvoja, novih radnih mesta i boljeg života.
- Ako je neko mesto, neki grad prava adresa da se promoviše lista Ujedinjena Srbija, onda je to Novi Pazar - rekao je Vučević.
Istakao je da naziv liste, prema njegovim rečima, predstavlja odgovor na podele, mržnju, bes i nasilje.
- Ne jedni pored drugih, nego zajedno živimo jedni sa drugima - poručio je Vučević, dodajući da svako ima pravo na svoje običaje, kulturu, pismo, jezik i veru.
Govoreći o razvoju Novog Pazara i okolnih krajeva, naveo je da su u prethodnom periodu pokrenuti značajni projekti, među kojima je izdvojio Kliničko-bolnički centar i izgradnju putne infrastrukture.
- Ako je neko pokazao brigu za razvoj ovog kraja i ovog regiona, onda je to Aleksandar Vučić - rekao je Vučević.
Ocenio je da su izbori zakazani za 25. oktobar veoma važni za budućnost države i pozvao građane da glasaju za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
- Najbolji odgovor je olovkom i papirom. Najbolji odgovor je na biračkom mestu - poručio je Vučević, pozivajući građane da podrže listu sa rednim brojem jedan.
Govoreći o studentskoj listi, Vučević je kritikovao njene predstavnike zbog, kako je naveo, produbljivanja podela u društvu i blokade institucija.
- Razmislite vi svi, dragi građani, o vašim kućama, o vašim budžetima. Razmislite šta vam poručuju - rekao je Vučević.
Govoreći o porodici i odnosu među generacijama, poručio je da mlađi treba da poštuju starije, a stariji da svojim iskustvom savetuju mlađe.
- Mi moramo i za njih da spasemo državu - rekao je, govoreći o građanima koji, kako je naveo, ne razumeju posledice svojih postupaka.
Posebno je zahvalio ženama, ističući njihovu ulogu u porodici i društvu.
- Žene su uvek bile racionalnije, stabilnije, mirnije - rekao je Vučević, opisujući ih kao stub porodice i države.
Vučević je pozvao građane da izađu na izbore, poručujući da je zajedništvo, kako je naveo, ključno za budućnost Srbije.
Kurir.rs/Tanjug