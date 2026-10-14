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Zavičajni klub Pećanaca u Beogradu i ove godine poziva sve Pećance i prijatelje na tradicionalno druženje "Veče Pećanaca".

Veče će se održati u subotu, 24. oktobra od 19.00 časova u sali restorana Azzaro (Jezero) na Adi Ciganliji u Beogradu.

Peć Pećka patrijaršija veče Pećanaca.png
Foto: Printskrin

"Jedinstvena je prilika, da se u velikom broju okupimo i otrgnemo od zaborava zavičaj, uspomene, prijatelje i sve ono što nas veže za našu Peć", kaže dr Goran Bojović, predsednik Zavičajnog kluba Pećanaca u Beogradu.

Sva obaveštenja mogu se dobiti na broj 069/1 039 039.

SVEČANOST U PEĆKOJ PATRIJARŠIJI

Veliki broj Pećanaca danas je u Pećkoj patrijaršiji sa manastirskim sestrinstvom proslavio manastirsku slavu Pokrov Presvete Bogorodice

Svetu arhijeresjku liturgiju, kojoj je prisustvovao veliki broj vernika, služio je vikarni episkop jenopoljski Nikon.

Peć Pećka patrijaršija manastirska slava Foto: Privatna Arhiva

U besedi posle bogosluženja, vladika Nikon govorio je o značaju okupljanja na svetoj liturgiji, ističući da su svi ljudi u Hristu jedno, bez obzira na razlike koje ih dele.

„Nema pametnijeg, nema lepšeg mesta od liturgije, jer smo ovde jedino u pravom smislu zajedno. Sve ostalo su neke podele na razne, rodovske, krvne i polne razlike. Ali ovde smo svi jedno u Hristu“, poručio je episkop Nikon.

On je izrazio želju da se vernici i ubuduće okupljaju na svetim liturgijama, čuvajući radost zajedništva i veru u zaštitu Presvete Bogorodice.

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Sveta liturgija u Pećkoj patrijaršiji Foto: Printskrin Radio Goraždevac

„Da slavimo Boga živoga, znajući da je On uvek tu, kao i Njegova Majka, koja će nas štititi do drugog Hristovog dolaska. A onda, kada uđemo u Carstvo nebesko, sve će biti jasno i sve će biti predivno“, rekao je vladika Nikon, preneo je Radio Goraždevac.

PEĆ U SRCU - SRCE U PEĆI!

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Foto: Printskrin

Kurir.rs

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