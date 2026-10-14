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Zavičajni klub Pećanaca u Beogradu i ove godine poziva sve Pećance i prijatelje na tradicionalno druženje "Veče Pećanaca".

Veče će se održati u subotu, 24. oktobra od 19.00 časova u sali restorana Azzaro (Jezero) na Adi Ciganliji u Beogradu.

Foto: Printskrin

"Jedinstvena je prilika, da se u velikom broju okupimo i otrgnemo od zaborava zavičaj, uspomene, prijatelje i sve ono što nas veže za našu Peć", kaže dr Goran Bojović, predsednik Zavičajnog kluba Pećanaca u Beogradu.

Sva obaveštenja mogu se dobiti na broj 069/1 039 039.

SVEČANOST U PEĆKOJ PATRIJARŠIJI

Veliki broj Pećanaca danas je u Pećkoj patrijaršiji sa manastirskim sestrinstvom proslavio manastirsku slavu Pokrov Presvete Bogorodice.

Svetu arhijeresjku liturgiju, kojoj je prisustvovao veliki broj vernika, služio je vikarni episkop jenopoljski Nikon.

1/8 Vidi galeriju Peć Pećka patrijaršija manastirska slava Foto: Privatna Arhiva

U besedi posle bogosluženja, vladika Nikon govorio je o značaju okupljanja na svetoj liturgiji, ističući da su svi ljudi u Hristu jedno, bez obzira na razlike koje ih dele.

„Nema pametnijeg, nema lepšeg mesta od liturgije, jer smo ovde jedino u pravom smislu zajedno. Sve ostalo su neke podele na razne, rodovske, krvne i polne razlike. Ali ovde smo svi jedno u Hristu“, poručio je episkop Nikon.

On je izrazio želju da se vernici i ubuduće okupljaju na svetim liturgijama, čuvajući radost zajedništva i veru u zaštitu Presvete Bogorodice.

Sveta liturgija u Pećkoj patrijaršiji Foto: Printskrin Radio Goraždevac

„Da slavimo Boga živoga, znajući da je On uvek tu, kao i Njegova Majka, koja će nas štititi do drugog Hristovog dolaska. A onda, kada uđemo u Carstvo nebesko, sve će biti jasno i sve će biti predivno“, rekao je vladika Nikon, preneo je Radio Goraždevac.

PEĆ U SRCU - SRCE U PEĆI!

Foto: Printskrin