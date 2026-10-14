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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić najavio je večeras da će u Šapcu biti izgrađena bolnica u koju će biti uloženo 135 miliona evra.

- Slušali ste prethodnih dana kako sam govorio o vodosnabdevanju bolnica za Šabac. Dali su sad novu zemlju 4,2 hektara za izgradnju nove bolnice, završiće se projekat za 2 meseca, platio je grad oko 2 miliona evra. Ali ima problem mali: mi smo večeras računali, danas posle podne računali, to je 76.000 kvadrata, prva procena je da je to negde oko 135 miliona evra, kao da gradimo najveći klinički centar. Ali vam ja sada obećavam, u okviru ovog prvog i najvećeg posla koji budemo radili sa zdravstvenim objektima, izgradićemo i novu bolnicu u Šapcu, na ponos celog Šapca i na ponos cele Mačve - rekao je Vučić na skupu u Šapcu.

On je naglasio da je to velika i važna vest, jer taj novac, kako je rekao, Šabac ne bi mogao da skupi "još stotinu godina da skuplja".

- Mnogo sam srećan što sam večeras ovde, jer i dobar deo investitora, od Jazakija do kineske fabrike robota, lično sam doveo u Šabac, lično sam sa njima pregovarao. A žao mi je što nisam doveo još investitora, ali dovešću, verujte mi na reč, i boriću se i dalje za Šabac. I ne samo za Šabac, već za ceo Mačvanski okrug, i za Vladimirce i Bogatić. I Koceljevo, i Mali Zvornik, i Loznicu, i Krupanj - poručio je on.

Vučić je, govoreći sa kamiončeta, sa kojeg se obraća na većini skupova u gradovima širom Srbije, rekao da je danas došlo mnogo ljudi na skup.

- Ja sam se popeo na ovo kamionče pa vidim-ljudi, ne sanjate koliko ljudi je daleko odavde. I oni sad, ja mogu da se obratim vama ovde, u prvih 50-100 redova, ali stvarno, bio sam u Šapcu mnogo puta, ovako nešto nisam video, i beskrajno vam hvala za veličanstveni doček - naveo je Vučić.