U isto vreme na Banovom brdu su se okupile pristalice liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", kao i Studentske liste, a na skandiranje Vučićeviih pristalica "Ratko Mladić", blokaderi su odgovorili "Ratko Šiptare"
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"RATKO, ŠIPTARE!" Blokaderi na Čukarici vređali generala Mladića (VIDEO)
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Pristalice Studentske liste na Čukarici na najsramniji način vređali su srpskog generala Ratka Mladića.
Prema snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, u isto vreme u utorak uveče na Banovom brdu su se okupile pristalice liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", kao i blokaderske liste.
U jednom trenutku pristalice liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" počele su da skandiraju generalu Ratku Mladiću, a na njihove povike "Ratko Mladić" blokaderi su uzvratili sramnim skandiranjem "Ratko, Šiptare".
Zvanično je blokaderskog skupa u Novom Pazaru da je politika Studentske liste da je Srebrenica genocid, a da je Ratko Mladić zločinac, a sada je dodatak na to da je još i "Šiptar".
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