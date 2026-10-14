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Pristalice Studentske liste na Čukarici na najsramniji način vređali su srpskog generala Ratka Mladića.

Prema snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, u isto vreme u utorak uveče na Banovom brdu su se okupile pristalice liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", kao i blokaderske liste.

U jednom trenutku pristalice liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" počele su da skandiraju generalu Ratku Mladiću, a na njihove povike "Ratko Mladić" blokaderi su uzvratili sramnim skandiranjem "Ratko, Šiptare".