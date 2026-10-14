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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je danas da Srbija neće nikome da plaća reket niti je to ikada radila.

Reagujući na izjavu potpredsednika Skupštine Crne Gore Mirsada Nurkovića koji je rekao da je najbolje da Srbija plati 3 milijarde Hrvatskoj, koje ona inače potražuje od Crne Gore, Vučić je naveo da pare od Srbije dobiti neće.

- Danas je stigla najčudnija izjava, nećete verovati, poslušajte dobro, nisam siguran da ste je svi čuli: potpredsednik Skupštine Crne Gore, izvesni Nurković, ali pazite, potpredsednik Skupštine Crne Gore, kaže: "Pošto Hrvatska traži od njih pare, 3 milijarde, kaže, najbolje je da Srbija plati te 3 milijarde Hrvatskoj u naše ime - rekao je Vučić i nastavio:

- A ja šaljem jednu poruku zvaničnicima Crne Gore i Hrvatske: lepo vi jedni druge podržavajte, otimajte pare jedni od drugih, a mi reket da plaćamo nećemo ni jednima ni drugima, i nikada nikome nismo hteli. Ovo je slobodarski narod, pare tražite negde drugo, a od Srbije ih dobiti nećete.

- A još ćemo da te pitamo kako ti je ta ideja pala na pamet, jesi to sam smislio ili ti neko pomogao? Čim dođeš u Beograd na vodi da se baškariš, lepo ćemo da te priupitamo: jesi sam smišljao ili ti je neko u tome pomagao? Srbija je ozbiljna država, da reketirate Srbiju nećete, i da otimate od ovog naroda nećete - jasan je bio Vučić.