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EKSKLUZIVNO: U ČETVRTAK, 15. OKTOBRA, GOST EMISIJE “REDAKCIJA” OD 9.20 JE MILOŠ VUČEVIĆ
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U jutarnjem programu Kurir televizije, u emisiji “Redakcija”, u četvrtak, 15. oktobra,predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević ekskluzivno otkriva detalje scenarija za razbijanje pravnog poretka i države. Tokom njegovog gostovanja, od 9.20, čućete:
- Na kakav opasan presedan u Novom Sadu upozorava lider naprednjaka
- Ko i kakvim društvenim eksperimentom pokušava da poništi demokratsko uređenje
- Kako se brani Srbija od hibridnih pretnji, a narodna volja od prekrajanja
- Ko je u našoj državi pokrenuo masovnu manipulaciju narodnim masama
EKSKLUZIVNO: U ČETVRTAK, 15. OKTOBRA, GOST EMISIJE “REDAKCIJA” OD 9.20 JE MILOŠ VUČEVIĆ Foto: Marko Karović
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Ne propustite da budete prvi koji će ovo saznati.
Ostale teme o kojima će biti reči u emisiji, pre ovog gostovanja, jesu:
- BOJAN PAJTIĆ VEĆ SASTAVLJA I VLADU?!
- REVOLUCIONARNI TEROR - KAKO JE GOSTOVANJE REDITELJA GORANA MARKOVIĆA NA HRT OGOLILO BLOKADERSKU RETORIKU GRAĐANSKOG RATA
Četvrtak, 15. oktobra, emisija “Redakcija” od 7.00 na Kurir televiziji.
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