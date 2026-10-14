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U jutarnjem programu Kurir televizije, u emisiji “Redakcija”, u četvrtak, 15. oktobra,predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević ekskluzivno otkriva detalje scenarija za razbijanje pravnog poretka i države. Tokom njegovog gostovanja, od 9.20, čućete:

  • Na kakav opasan presedan u Novom Sadu upozorava lider naprednjaka
  • Ko i kakvim društvenim eksperimentom pokušava da poništi demokratsko uređenje
  • Kako se brani Srbija od hibridnih pretnji, a narodna volja od prekrajanja
  • Ko je u našoj državi pokrenuo masovnu manipulaciju narodnim masama
EKSKLUZIVNO: U ČETVRTAK, 15. OKTOBRA, GOST EMISIJE “REDAKCIJA” OD 9.20 JE MILOŠ VUČEVIĆ Foto: Marko Karović

Ne propustite da budete prvi koji će ovo saznati.

Ostale teme o kojima će biti reči u emisiji, pre ovog gostovanja, jesu:

  • BOJAN PAJTIĆ VEĆ SASTAVLJA I VLADU?!
  • REVOLUCIONARNI TEROR -  KAKO JE GOSTOVANJE REDITELJA GORANA MARKOVIĆA NA HRT OGOLILO BLOKADERSKU RETORIKU GRAĐANSKOG RATA

Četvrtak, 15. oktobra, emisija “Redakcija” od 7.00 na Kurir televiziji.