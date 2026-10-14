Protest
POTPUNO LUDILO! NISU OČEKIVALI OVOLIKI BROJ, A DOŠLO DA IH PODRŽI 479 LJUDI! Fijasko blokadera ispred "Nove": Nisu im došli ni članovi porodica! (FOTO)
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Ispred redakcije portala "Nova.rs", održava se protestno okupljanje novinara i zaposlenih u cilju izražavanja nezadovoljstva imenovanjem Marka Stjepanovića za glavnog i odgovornog urednika navedenog portala.
Preciznim brojanjem u 18.15 časova, ustanovljeno je da je bilo prisutno 479 blokadera, uz konstantan priliv.
Okupljenima se obratio glavni urednik novina Ranko Pivljanin, koji se zahvalio okupljenima i rekao da nije očekivao da ih bude u ovolikom broju, što je za podsmeh jer se čini da nisu došli ni članovi porodice da ih podrže, a kamoli građani!
Foto: Printscreen
Pogledajte kako to izgleda u nastavku:
Foto: Ustupljene fotografije
Kurir.rs
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