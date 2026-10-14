Slušaj vest

Ispred redakcije portala "Nova.rs", održava se protestno okupljanje novinara i zaposlenih u cilju izražavanja nezadovoljstva imenovanjem Marka Stjepanovića za glavnog i odgovornog urednika navedenog portala.

Preciznim brojanjem u 18.15 časova, ustanovljeno je da je bilo prisutno 479 blokadera, uz konstantan priliv.

Okupljenima se obratio glavni urednik novina Ranko Pivljanin, koji se zahvalio okupljenima i rekao da nije očekivao da ih bude u ovolikom broju, što je za podsmeh jer se čini da nisu došli ni članovi porodice da ih podrže, a kamoli građani!

N1 protest
Foto: Printscreen

Pogledajte kako to izgleda u nastavku:

N1 protest
Foto: Ustupljene fotografije

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaŠAMAR IZ EVROPE KAKVOM SE NISU NADALI! ODIHR ugasio blokadere: Poboljšanje tajnosti glasanja na izborima u Srbiji bila je NAŠA PREPORUKA! (FOTO)
blokaderi
PolitikaUDRUŽENA KAMPANJA PROTIV PATRIJARHA PORFIRIJA! Sarajevski medij vređa poglavara SPC - "Na Saboru izabran uz NEČASTIVOG", blokaderska Nova odmah prenela (FOTO)
screenshot-20240503-114918.jpg
Politika"MAGIJA NA BLOKADERSKI NAČIN" Brnabićeva pokazala kako medijska mašinerija LAŽIMA sama sebi skače u stomak: Ono što pišu i pričaju nema veze sa istinom (FOTO)
Ana Brnabić.jpg
PolitikaIMAMO NOVI SUPER-SPIN SA BLOKADERSKE TV! Sada kažu da vlast koristi ŠPIJUNSKI SOFTVER iz Izraela, da prati ko u sistemu bezbednosti gleda N1 i Novu!
aleksandar radic.jpg