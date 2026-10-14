Slušaj vest

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je večeras da je Aljbin Kurti, koji podržava studentsku listu, postavio Šaipa Kamberija postavio za nosioca liste i prvog na listi, čoveka koji je, kako je naglasio, za sankcije Rusiji, "čoveka koji smatra Srbe genocidnim narodom".

- Setili su se, dame i gospodo, naši politički protivnici još nečega. Kažu: "Malo im je kontrolora“, pa moraju još da ih imaju. Znate gde su ih dobili? Od albanske liste, od Kurtijeve liste! Nemamo mi ništa protiv Albanaca, ali imam protiv Kurtija. Kurti je sazvao lidere svih albanskih partija, naredio im da idu zajedno, i onog najgoreg separatistu, Šaipa Kamberija, postavio za nosioca liste i prvog na listi. Čoveka koji ne samo da priznaje nezavisno Kosovo, već traži od Srbije da prizna nezavisno Kosovo. Čoveka koji je za sankcije Rusiji, čoveka koji smatra Srbe genocidnim narodom. Dakle, e, takvog je postavio. E, oni danas, od Subotice do Vranja, postavljaju na konto Kurtijeve liste dodatne kontrolore za studentsku listu. Samo da imate u vidu: ko glasa i ko podržava takozvanu studentsku listu - rekao je Vučić na skupu u Šapcu.

On je potom pozvao okupljene da razmisle zbog čega ih podržava Kurti.

- A zašto ih podržava Kurti? A zašto ih podržava Plenković? A zašto ih podržavaju Đukanović i Spajić? Samo, samo razmislite zbog čega. Je l' to samo zbog toga što mene mrze? Teško. Jedan je razlog taj da i ekonomski i politički unište Srbiju, ali imaju oni direktne razloge i direktne razgovore sa njima. Je l' vi mislite da Kurti kaže: "Evo vam naši kontrolori, da ih dobijete vi, takozvani studenti"? Za džabe? A nema za džabe. Ima samo besplatan sir, ima samo u mišolovci. Za džabe nema ništa. Ima za nešto što treba da im ispunite, i to je ono što smo govorili. To je činjenica da bi priznali nezavisno Kosovo i uveli sankcije Ruskoj Federaciji prvog dana - rekao je Vučić.

On je podsetio i da je Vladimir Putin nedavno rekao da se nada da će Vučić biti novi premijer.

- Šta mislite, Putin ne zna? Putin glup, pa će oni da ga prevare? Pa šta mislite, zašto je Putin rekao "nadam se" da će premijer da bude Aleksandar Vučić, a ne neko od ovih koji sarađuju sa Kurtijem, Đukanovićem i Plenkovićem? Mi smo sve vreme se trudili da čuvamo mir i stabilnost, i uvek ćemo. To je naša politika. Čuvali smo vojnu neutralnost i nastavićemo sami, hoćemo da štitimo svoje nebo i svoju zemlju. A onda su Priština, Tirana i Zagreb napravili vojni savez, vojnu alijansu protiv Srbije. Evo, sad se žale kako se Srbija naoružala i kako se Srbija naoružava. Srbija ni danas ni sutra nikome da preti neće. Ali Srbija nikome neće da dozvoli da je ponižava, i nikome neće da dozvoli da je napada i da otima i pedalj njene teritorije. I to je ono što je najvažnije da ljudi znaju - naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, Srbija je čuvala svoju samostalnost, suverenost i nezavisnost u donošenju odluka.

- I sutra, ako pobedimo, sami ćemo i vi ćete da donosite odluku kakva nam je spoljna politika. Da, bićemo na evropskom putu, ali nismo uvodili sankcije Ruskoj Federaciji 4 i po godine. 4 i po godine smo izdržali pritiske, pa nećemo preko noći ni da uvodimo i da kršimo i rušimo prijateljstva koja smo stvarali decenijama i vekovima. Nastavićemo svoju najbližu saradnju i sa Narodnom Republikom Kinom, i truditi se da imamo najbolje moguće odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. To su naše, to su naše reči, to je naša politika. Hoćemo da privlačimo investitore, hoćemo da se borimo za svakog čoveka - rekao je Vučić.

Kaže i da je večeras, kad je dolazio na skup, parkirao svoj "helikopter Škodu" i da su mu rekli da se skupilo 15 blokadera da mu zabrane da dođe.

- I vas 10. 000 treba valjda da se uplašite njih 15. Mi svi treba da ih se plašimo. Ali razmislite nešto, ljudi. Ovo je bilo, tek da vam kažem, da vas pomalo nasmejem, da znate koliko ih je bilo. Nešto je tu mnogo opasnije. Razmislite, ljudi. Oni su danas tobož ili stvarno u opoziciji. I samo razmislite, jer dobar deo njih pripada dubokoj državi. Samo razmislite o jednoj stvari. Ako danas pokušavaju da vam zabrane slobodu okupljanja, slobodu izražavanja, slobodu mišljenja, razmislite šta bi radili od građana ove zemlje ukoliko bi došli na vlast. Ne bi bilo, ne bi bilo golih otoka i takvih mesta dovoljno koliko bi oni tamnica za drugačije misleće ljude pravili. E, to su stvari koje ne smemo da im dozvolimo. To su stvari koje u Srbiji nikada nisu smele da se dogode - naglasio je Vučić.