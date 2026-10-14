Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski je tokom posete Timočkoj Krajini navela da taj kraj Srbije zaslužuje nove investicije i radna mesta.

Ona kaže da je cilj da se do 2035. godine otvori 20.000 novih radnih mesta, uz dodatnu podršku zapošljavanju i samozapošljavanju i podseća da od 1. januara 2027. godine počinje primena programa "Garancija za mlade", koji će mladima pružiti nove šanse za zaposlenje, obuke i usavršavanje.

"Ovde u maloj srpskoj Veneciji, da pomognemo da ovaj kraj uhvati priključak i sa republičkim prosekom. Cilj je da nastavimo dalje, kako bi Timočka Krajina radila i unapređivala se. Do 2035. godine cilj je da ostvarimo novih 20.000 radnih mesta, i te projekcije su poprilično realistične i utemeljene na osnovu naših namera o otvaranju velikih i značajnih investicija. Naše ministarstvo će u 2027. godini opredeliti veći broj subvencija za zapošljavanje i samozapošljavanje, konkretno na jugoistoku naše zemlje, u Zaječarskom i Borskom okrugu, ali i u pet okruga na jugu Srbije, kako bismo dali jedan dodatan impuls onim ljudima koji žele da preuzmu stvar u svoje ruke", rekla je Đurđević Stamenkovski i dodala: