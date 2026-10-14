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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski je tokom posete Timočkoj Krajini navela da taj kraj Srbije zaslužuje nove investicije i radna mesta.

Ona kaže da je cilj da se do 2035. godine otvori 20.000 novih radnih mesta, uz dodatnu podršku zapošljavanju i samozapošljavanju i podseća da od 1. januara 2027. godine počinje primena programa "Garancija za mlade", koji će mladima pružiti nove šanse za zaposlenje, obuke i usavršavanje.

"Ovde u maloj srpskoj Veneciji, da pomognemo da ovaj kraj uhvati priključak i sa republičkim prosekom. Cilj je da nastavimo dalje, kako bi Timočka Krajina radila i unapređivala se. Do 2035. godine cilj je da ostvarimo novih 20.000 radnih mesta, i te projekcije su poprilično realistične i utemeljene na osnovu naših namera o otvaranju velikih i značajnih investicija. Naše ministarstvo će u 2027. godini opredeliti veći broj subvencija za zapošljavanje i samozapošljavanje, konkretno na jugoistoku naše zemlje, u Zaječarskom i Borskom okrugu, ali i u pet okruga na jugu Srbije, kako bismo dali jedan dodatan impuls onim ljudima koji žele da preuzmu stvar u svoje ruke", rekla je Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Od 1. januara 2027. godine započinjemo sa primenom programa 'Garancija za mlade', za to smo se borili. Garancija za mlade će dati priliku mladim ljudima ili da dobiju adekvatnu ponudu za posao, ili da dobiju doškolovanje, ili da dobiju neku vrstu obuke, prekvalifikacije, što će njih učiniti atraktivnijim na tržištu rada. Timočka Krajina, kada radi, vi ste onda obezbedili stabilan taj koridor Srbije, strateški koridor Srbije, na potezu jugoistoka".

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