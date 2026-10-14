Nakon svečanog dela i obraćanja na ceremoniji, admiral Džordž Vikof, komandant Komande združenih snaga NATO-a u Napulju i general-major Roberto Vergori uputili su i zvanične izjave za medije.

"Za ljude koji ovde žive, bezbednost ima praktično značenje. Ona znači mogućnost da slobodno putuju na posao, šalju decu u školu, posećuju porodicu i odlaze na mesta obožavanja. KFOR pomaže u obezbeđivanju uslova koji omogućavaju taj slobodan pristup. Poboljšanje bezbednosne situacije stvorilo je mogućnosti za optimizaciju položaja KFOR-a kako bi se ispunili zahtevi našeg mandata. Optimizacija KFOR-a povećaće delotvornost misije tako što će obezbediti da imamo ljude na pravim mestima, u većoj pripravnosti i sa fleksibilnošću da odgovore na promene u bezbednosnom okruženju.Trajna bezbednost takođe zahteva politički proces. NATO nastavlja da u potpunosti podržava dijalog između Beograda i Prištine uz posredovanje EU, kao okvir za rešavanje preostalih pitanja i traženje rešenja koja u potpunosti poštuju prava svih zajednica", rekao je Vikof.