PRIMOPREDAJA DUŽNOSTI KOMANDANTA KFOR-a Italijan Roberto Vergori o novoj dužnosti: To je duboka privilegija i izuzetna odgovornost (FOTO/VIDEO)
Italijanski general-major Roberto Vergori preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije, turskog general-majora Ozkana Ulutaša.
Ovo je bila primopredaja dužnosti između 30. i 31. komandanta KFOR-a održana je u glavnom štabu misije KFOR-a, u kampu "Film City" u Prištini. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici NATO-a, predstavnici crkvenih zajednica na Kosovu i Metohiji, među kojima je bio i iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić, kao i predstavnici privremenih institucija samouprave u Prištini.
Uz poštovanje Rezolucije SB UN 1244
Primopredaji dužnosti predsedavao je komandant Komande združenih snaga NATO-a u Napulju, admiral Džordž Vikof.
"U ime Združene komande NATO-a, čast mi je što sam deo ovog važnog događaja na kojem odajemo priznanje dostignućima KFOR-a pod njegovim komandantima i izražavamo dobrodošlicu novom. Prilikom primopredaje dužnosti imamo priliku da se osvrnemo na dobro obavljen posao, uz uvažavanje posla koji je i dalje pred nama. Dana 12. juna 1999. godine, u vreme velikih previranja u regionu, NATO je uspostavio snage KFOR-a kako bi pomogao u sprovođenju Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mandat je jasan: uspostaviti, pružiti i održavati sigurno i bezbedno okruženje za svakog pojedinca na Kosovu koji teži mirnom životu. Već više od 27 godina, muškarci i žene, trenutno iz preko 31 nacije, sa profesionalizmom služe ovom plemenitom mandatu i to će i nastaviti", rekao je admiral Vikof.
Uručivanje zastave
Primopredaja se obavlja tako što odlazeći komandant predaje zastavu KFOR-a komandantu iz Napulja, koji je potom svečano uručuje novom komandantu.
Ovim činom komanda nad snagama zvanično prelazi na novog generala, sada Roberta Vergorija koji je upravo na Kosovu i Metohiji 1999. godine započeo svoje prvo pripremno raspoređivanje.
Istakao je da je služba temelj vojske i da je vojnicima dužnost uvek na prvom mestu.
"Danas je povratak u službu u najdužoj i trenutno najvećoj operaciji NATO-a više od dužnosti. To je duboka privilegija i izuzetno nagrađujuća odgovornost. Promene komande i tranzicije su stalna odlika vojničkog života, posebno kada smo raspoređeni na terenu. Ali današnji dan je više od toga, više od formalnog predavanja dužnosti. Dozvolite mi da uputim najdublju zahvalnost svim civilnim i vojnim lica koja su služila na Kosovu pod zastavom NATO-a, onima koji su trenutno u misiji, kao i mnogima drugima koji su služili tokom proteklih 27 godina. Ostajemo duboko posvećeni ispunjavanju našeg dugogodišnjeg mandata sa jednim glavnim ciljem na umu - da obezbedimo da misija nastavi da igra svoju ulogu u stvaranju pravih uslova za budućnost u kojoj nove generacije mogu uživati u punim prednostima trajnog mira, demokratije i prosperiteta", rekao je Vergori na ceremoniji i istakao je važnost održavanja kontinuirane i efikasne koordinacije sa ostalim misijama.
Ulutaš bio dva puta na čelu KFOR-a
Odlazeći komandant general-major Ozkan Ulutaš kaže da je sve vreme na terenu vidljivo prisustvo KFOR-a.
"Kada sam preuzeo komandu u svom drugom mandatu, učinio sam to sa dubokim osećajem odgovornosti i sa jedinstvenom prilikom da ojačam kontinuitet misije. Zahvaljujući dragocenim uvidima i iskustvima stečenim tokom mog prvog mandata, ljudstvo KFOR-a bilo je usmereno ka jednom cilju - davanju doprinosa trajnoj bezbednosti za sve zajednice. KFOR nastavlja da bude opipljiv dokaz čvrste posvećenosti NATO-a regionalnoj stabilnosti", rekao je Ulutaš.
Nakon svečanog dela i obraćanja na ceremoniji, admiral Džordž Vikof, komandant Komande združenih snaga NATO-a u Napulju i general-major Roberto Vergori uputili su i zvanične izjave za medije.
"Za ljude koji ovde žive, bezbednost ima praktično značenje. Ona znači mogućnost da slobodno putuju na posao, šalju decu u školu, posećuju porodicu i odlaze na mesta obožavanja. KFOR pomaže u obezbeđivanju uslova koji omogućavaju taj slobodan pristup. Poboljšanje bezbednosne situacije stvorilo je mogućnosti za optimizaciju položaja KFOR-a kako bi se ispunili zahtevi našeg mandata. Optimizacija KFOR-a povećaće delotvornost misije tako što će obezbediti da imamo ljude na pravim mestima, u većoj pripravnosti i sa fleksibilnošću da odgovore na promene u bezbednosnom okruženju.Trajna bezbednost takođe zahteva politički proces. NATO nastavlja da u potpunosti podržava dijalog između Beograda i Prištine uz posredovanje EU, kao okvir za rešavanje preostalih pitanja i traženje rešenja koja u potpunosti poštuju prava svih zajednica", rekao je Vikof.
U svom obraćanju novi komandat KFOR general-major Robert Vergori takođe je istako važnost obnavljanja dijaloga.
"Tokom mog mandata, stajaćemo čvrsto u očuvanju stabilnosti i bezbednosti. Delovaćemo sa odlučnošću i disciplinom, i sa nepokolebljivom nepristrasnošću na dobrobit svih zajednica. Takođe ćemo nastaviti da obezbeđujemo bezbednosne uslove koji podržavaju diplomatske napore, uključujući dijalog pod okriljem EU za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine. Sa jednim ciljem na umu: da obezbedimo da KFOR nastavi da igra svoju ulogu kako bismo kolektivno i zajedno mogli da stvorimo prave uslove za budućnost u kojoj nove generacije mogu uživati u punim dobrobitima trajnog mira, demokratije i prosperiteta".