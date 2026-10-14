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Aleksandar Vučić se danas, dolazeći na skup liste "Ujedinjena Srbija" u Šapcu, sreo sa dečakom Lukom.

"U Šapcu me je dočekao čudesni Luka, zajedno sa svojom mamom Minom Mijailović", naveo je Vučić na Instagramu i dodao:

"Luka je pravi mali heroj, dečak hrabrog srca i čarobnog osmeha. Iza njega stoji i velika borba njegove mame Mine, prave mame ratnice, koja s pravom nosi taj nadimak, jer nikada nije odustala od borbe za zdravlje svog sina."

"Luka, nastavi da se smeješ i budeš inspiracija i nama odraslima!", poručio je Vučić.

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