Politika
KAD JE VIDEO VUČIĆA, LUKA SE ZATRČAO I SKOČIO MU U ZAGRLJAJ! Dirljiv susret u Šapcu: "Nastavi da se smeješ i budeš inspiracija i nama odraslima!"
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Aleksandar Vučić se danas, dolazeći na skup liste "Ujedinjena Srbija" u Šapcu, sreo sa dečakom Lukom.
"U Šapcu me je dočekao čudesni Luka, zajedno sa svojom mamom Minom Mijailović", naveo je Vučić na Instagramu i dodao:
"Luka je pravi mali heroj, dečak hrabrog srca i čarobnog osmeha. Iza njega stoji i velika borba njegove mame Mine, prave mame ratnice, koja s pravom nosi taj nadimak, jer nikada nije odustala od borbe za zdravlje svog sina."
"Luka, nastavi da se smeješ i budeš inspiracija i nama odraslima!", poručio je Vučić.
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