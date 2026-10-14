Slušaj vest

U samom finišu izborne trke u Srbiji, slika na političkoj sceni nikada nije bila jasnija. Dok Aleksandar Vučić obilazi Srbiju uzduž i popreko, razgovara sa građanima, osluškuje njihove potrebe i rešava probleme na licu mesta, bez obzira da li prži sunce ili pljušti kiša, kod opoziciono-blokaderskog bloka vlada opšti haos, svađe, uvrede, neslaganja i prozivke, uz po koji reciklirani predizborni spot.

Doskorašnji predsednik Srbije, a sada nosilac liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić", iznova i iznova demonstrira građanima šta znače predani terenski rad i apsolutna posvećenost svojoj zemlji!

Od kako je podneo ostavku i najavio da će kao običan građanin učestvovati u kampanji, Vučić je to u potpunosti i opravdao, špartajući Srbijom i prelazeći za samo sedam dana kilometražu koju njegovi politički protivnici ne pređu ni za mesec dana.

Vučić je tokom kampanje posetio mnogobrojna mesta u zemlji, od severa i zapada, preko istoka, pa sve do juga Srbije. I svuda je zabeležena ista slika: topao doček za pamćenje, ukazano poštovanje i poverenje, zagrljaji, poljupci i gromoglasno skandiranje uz poneku suzu dobrodošlice. Sa istom pažnjom i energijom Vučić razgovara sa evropskim zvaničnicima u Briselu i sa seljacima u manjim mestima i selima širom Srbije.

Dok blokaderi neumorno pokušavaju da ospore svaki njegov potez i degradiraju njegov lik i sva dela, Vučić iz dana u dan pokazuje šta znači borba za svoj narod i državu, očuvanje mira i dostojanstva.

I dok njegovi politički protivnici drže lekcije i pridike iz obližnjih kafića ili restorana, ili još bolje, iz svojih toplih domova, Vučić u borbi sa bolje sutra i budućnost Srbije, kreće ranom zorom, a svoj dan započinje u ranim jutarnim satima, gde ustaje već između četiri i pet ujutru i odmah se priprema za novi radni dan i novu rutu.

Foto: Printscreen/TikTok/Ja sam Aleksandar

Uprkos tome što lažima pokušavaju da diskredituju njegov odlazak u svaki deo Srbije škodom, izmišljajući najnoviju teoriju zavere o tome da je helikopterom išao u Kragujevac, Vučić za to vreme kreće iz Beograda, seda za volan sovje škode, obilazi kako manja mesta, sela i naselja, tako i velike gradove širom Srbije, razgovara sa meštanima, doručkuje i ruča s njima, isprobava gulaš, sedi i razgovara sa meštanima u kafani, pruža im podršku, da bi celodnevni obilazak krunisao prepunim halama u svim gradovima koje je dosad posetio, gde obrazlaže plan za svaki deo Srbije ponaosob, najavljujući nove investicije, ulaganja, povećanja plata, izgradnju puteva.... to je samo jedan od primera kako izgleda njegov radni dan tokom ovog perioda.

Takođe, pored svega, politički marketing je veoma važan deo kampanje i nikako ne možemo zaboraviti na Vučičev izuzetan doprinos u političkim predizbornim spotovima liste.. Koliko je pažnje "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" posvetila komunikaciji s građanima i preko reklamnih spotova govori više nego dovoljno. Takvi spotovi su najbolja ilustracija poruke koju lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" šalje: ozbiljan pristup počinje od ideje, nastavlja se planom, a potvrđuje rezultatima.

U nedostatku bilo kakve vizije, ideje ili programa, njihov jedini plan sveo se na sticanje jeftinih poena i recikliranje starih stvari, poput predizbornih spotova koje preuzimaju od stranaka iz 2017.godine.

Naravno, pored toga, umesto debatovanja na koje je Vučić više puta pozivao, Studentska lista izbegava i ni za živu glavu ne pristaje da prvi na Studentskoj listi Ilija Srdanović stane na crtu Vučiću, izmišljajući svakim danom nove razloge za to, jer je verovatno lakše pretiti, vređati i omalovažavati Vučića, kako iza skrivenih imena na društvenim mrežama, tako i preko zvaničnih naloga, nego izaći da duel i reći šta imaš (ako uopšte nešto imaš da kažeš).