Politička debata na RTS-u otvorila je pitanje koje je mnogo važnije od samih predizbornih poruka, kakvu politiku nude oni koji žele da vode Srbiju? Razlike između liste „Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija“, parlamentarne opozicije i Studentske liste posebno su došle do izražaja kada se govorilo o odnosima sa Rusijom i Evropskom unijom, o energetskoj bezbednosti i Kosovu i Metohiji. Da li smo čuli jasne odgovore o najvažnijim državnim pitanjima ili su pojedini stavovi ostali nedovoljno razjašnjeni? Istovremeno, informacije o sastanku plenumaša i razgovorima o budućoj vladi otvaraju novo pitanje: ko zapravo oblikuje političku strategiju Studentske liste? Kakva je uloga iskusnih opozicionih političara i da li se iza novog političkog pakovanja kriju stare strukture i poznati politički recepti? Predizbornu polemiku dodatno su obeležile izjave reditelja Gorana Markovića na Hrvatskoj radio-televiziji i reakcija Ane Brnabić, kao i navodi o sličnostima političkog spota Studentske liste sa ranijim spotom Saše Jankovića iz 2017. i pitanja o izboru njihovih kandidata.

Ko zaista stoji iza Studentske liste i ko bi donosio odluke u eventualnoj budućoj vladi?

Da li su razlike u stavovima o Rusiji, Evropskoj uniji, energetici i Kosovu i Metohiji suštinske ili samo politički deklarativne?

Šta nam debata na RTS-u govori o tome kakvu Srbiju nude različiti politički akteri?





O tome večeras u emisiji Usijanje razgovaramo sa našim gostima: