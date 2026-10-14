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Tim Srbije osvojio je srebrnu medalju u kategoriji inovacija i inženjerstva na svetskom takmičenju FIRST Global Challenge 2026, održanom u Inčonu u Južnoj Koreji. Na jubilarnom, desetom po redu takmičenju srpski tim se nadmetao sa 185 nacionalnih timova iz gotovo svih zemalja sveta.

Ovogodišnje takmičenje, održano pod nazivom "Igniting Innovation Robotics Challenge", bilo je posvećeno primeni nauke, tehnologije i robotike u prevenciji šumskih požara, smanjenju njihovih posledica i podršci procesu oporavka.

Foto: Kreativno pero

Tim Srbije činili su učenici Gimnazije „Kreativno pero” Leila Aleksandra Jašović, Dušan Kremić, Bogdan Stamenović i Lea Trajković, Petar Kostić iz Elektrotehničke škole „Mija Stanimirović” iz Niša, kao i Aleksa i Luka Banković iz Prve kragujevačke gimnazije. Zajedno su pokazali koliko se može postići kada se znanje, inovativnost i kreativnost udruže oko zajedničke ideje.

Iza ovog rezultata stoje godine rada, istraživanja, eksperimentisanja i timskog učenja. Značajan doprinos uspehu tima dali su tehnički mentor dr Vuk Vujović, koji tim prati i podržava već devet godina, komentor Dušan Mladenović i Kornelija Vukelić, nastavnica biologije. Posebnu ulogu imala je i tim liderka Aleksandra Nedeljković, bez čije posvećenosti ovaj uspeh ne bi bio moguć.

Sada je poznato i da će sledeće godine domaćin takmičenja biti Madrid, od 20. do 23. oktobra.

Foto: Kreativno pero

Uspeh na svetskoj sceni potvrđuje značaj obrazovanja koje podstiče mlade da kritički razmišljaju, stvaraju nova rešenja i svoje ideje pretvaraju u konkretne rezultate.