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"Porodična preduzeća su ključni stub stabilnosti i dugoročnog razvoja naše privrede, a očuvanje starih zanata ima neprocenjiv značaj za ekonomiju, kulturu i identitet svakog društva. Tako su pravi primer porodičnog preduzetništva i očuvanja zanatske delatnosti porodice Đokić i Nikolić koje se bave tapetarskim zanatom", naveo je potpredsednik SNS, Siniša Mali

- Danas sam u beogradskoj opštini Rakovica imao priliku da obiđem njihovu tapetarsku radionicu. Upoznao sam Radovana Đokića i njegovu suprugu Tatjanu, kao i Radovanovu sestru Milesu Nikolić i njenog supruga Tomislava. Razgovarao sam i sa Radovanovom i Milesinom majkom Milijanom.

Ovi vredni i radni ljudi, divni domaćini, upoznali su me sa radom male porodične radionice, izazovima sa kojima se susreću i mogućnostima za dalji razvoj zanatske delatnosti. Razgovarali smo o svakodnevnom poslovanju, njihovim planovima za narodni period i kako pomoći porodične biznise jer je razvoj malih i srednjih porodičnih firmi ključan za jednu zemlju.

Moja poruka porodicama Đokić i Nikolić, ali i svim porodicama koje se bave porodičnim preduzetništvom, je da podržavamo njihov razvoj i da se borimo da i dalje imaju stabilno i sigurno poslovno okruženje, jer su upravo oni okosnica stabilne privrede.

Zato je važno da 25. oktobra damo glas listi pod brojem jedan, listi “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija”. To je glas za unapređenje porodičnog biznisa i očuvanje zanatske delatnosti. To je glas za razvoj i napredak Srbije i da nastavimo hrabro, ujedinjeni, da idemo napred. Do pobede! - naveo je. 

Kurir.rs

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